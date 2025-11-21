Deel dit: Share App Mail Tweet

Geen geld voor een Honda Type R? Deze 10.000 euro baby-hot hatch is alles wat je nodig hebt

Honda geeft de N-One een update en blijft op de Japanse markt zorgen voor betaalbaar plezier. De kei-car is daar te koop vanaf minder dan 10.000 euro, en de sportieve RS blijft gewoon in het aanbod.

In Nederland moet je voor een sportievere auto met handgeschakelde versnellingsbak diep in de buidel tasten, bijvoorbeeld voor de Civic Type R. Sowieso is er nauwelijks aanbod meer.

Honda’s baby-Type R

In Japan is dat wel anders. Zelfs met de nieuwe generatie N-One blijft een hot hatch-variant behouden.

Kei car Kei car, of keijidōsha (軽自動車) is een Japanse autoklasse en staat letterlijk vertaald voor ‘licht voertuig’. In het land van de rijzende zon hebben deze auto’s, met beperkte buitenmaten en vermogensafgifte, belasting- en verzekeringsvoordelen. De Daihatsu Copen is daar een voorbeeld van.

Deze compacte funmachine van Honda heeft een 660 cc driecilinder turbomotor goed voor 64 pk, gekoppeld aan een handgeschakelde zestraps versnellingsbak. Veel vermogen heeft hij dus niet, maar de auto weegt slechts zo’n 860 kg.

Het onderstel is strakker en de besturing scherper om voor meer stuurplezier te zorgen. Daarbij is hij uitgerust met 15-inch lichtmetalen wielen, een frontsplitter en een achterspoiler. In het interieur vind je rode accenten en sportievere stoelen. Een echte baby-Honda Type R.

In Japan betaal je voor deze Honda N-One RS zo’n 12.600 euro en de prijslijst van de basisuitvoering begint al bij minder dan 10.000 euro. In Nederland wordt de auto niet verkocht. Je zou hem natuurlijk kunnen importeren, maar de elektrische N-One komt binnenkort gewoon naar Europa. De RS zal je hier dus niet zien, maar is wel de ideale goedkope huurauto als je in Japan bent – al is daar natuurlijk ook veel anders leuks te kiezen.