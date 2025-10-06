Deel dit: Share App Mail Tweet

Geen cv of diploma: BMW haalt zijn automonteurs van Reddit

Er is een tekort aan automonteurs in Nederland, zo merken ze ook bij BMW. De fabrikant heeft daarom op een bijzondere manier sollicitanten gevonden: via Reddit.

Wie alleen nog zijn of haar vragen stelt aan ChatGPT, weet wellicht niet wat Reddit is. Het is namelijk een sociaal medium wat ergens tussen een groot openbaar blog, een nieuwssite en Wikipedia in hangt. Als je wel eens vragen op Google intypt, is het platform bijna niet te missen. Wereldwijd heeft het honderden miljoenen gebruikers.

Ook BMW-fans en techneuten zitten op het medium. Zoveel zelfs dat de HR-afdeling van de fabrikant op Reddit zocht naar nieuwe automonteurs.

BMW plaatste onder een andere accountnaam technische vragen en keek naar de mensen die hierop reageerden. Handige Harry’s die met een goede oplossing kwamen kregen bericht van BMW. Hoewel er inmiddels diverse gesprekken hebben plaatsgevonden, zijn er nog geen contracten ondertekend. Dit laat BMW Nederland aan Autovisie weten.

Bij deze manier van vacatures invullen gaat het niet om het beste cv of diploma’s, maar om de daadwerkelijke skills van een persoon. Anne Brons, CEO van BMW Group Nederland, laat weten: ‘De traditionele sollicitatieprocedure sluit steeds minder goed aan. Door ons op Reddit te begeven, ontmoeten we technisch talent op die plek waar ze zich thuis voelen en waar hun kennis en kunde zichtbaar wordt.’

Te weinig

Dat bedrijven anders gaan denken over het sollicitatieproces, komt niet doordat ze het leuk vinden om het eens op een andere manier aan te pakken. De traditionele zoektocht naar werknemers schiet niet op. Zo stonden er in het tweede kwartaal van dit jaar ruim 3.100 vacatures voor automonteur open.

Volgens het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) stijgt dit tot 2028 naar ruim 18.100 vacatures. Dit komt doordat er meer mensen met pensioen gaan en het wagenpark groeit. Bij BMW gaat het momenteel om 64 monteursvacatures.