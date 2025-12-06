Deel dit: Share App Mail Tweet

Geen China, Japan of Korea: dit Aziatische land laat eerste elektrische auto zien van 17.000 euro

Wie ooit in Maleisië is geweest, weet dat ze in het Aziatische land een compleet eigen autohandel kennen. De dienst wordt niet uitgemaakt door Chinese, Japanse of Koreaanse merken, maar door eigen fabrikanten. Een van die autobouwers heeft een eerste elektrische auto die nog geen 17.000 euro kost.

Proton, ooit begonnen als join venture met Mitsubishi en inmiddels voor een groot deel in handen van Geely, is het belangrijkste automerk van Maleisië. Ze hebben al een elektrische auto’s genaamd de e.Mas 7 en e.Mas 5, maar dit zijn eigenlijk aangepaste Geely-modellen.

Elektrische auto van 17.000 euro

De eerste elektrische auto die wel echt van Maleisische afkomst is, komt van de andere grote fabrikant in het land: Perodua. Zijn presenteren de QV-E met een lokaal prijskaartje van 80.000 Maleisische ringgit, net geen 16.700 euro.

Het modulaire platform van de elektrische auto is samen met Magna Steyr ontwikkeld en in de bodem ligt een 52,5 kWh LFP-accupakket van Chinese accugigant CATL. Deze accu is gekoppeld aan een elektromotor met 201 pk en 285 Nm aan koppel die de voorwielen aandrijft. Het batterijpakket zorgt voor een range van 370 kilometer volgens de WLTP-meetmethode. Laden kan met een vrij trage 60 kW aan de snellader en 6.6 kW aan de openbare laadpaal.

Het design van de Maleisische elektrische auto is een samenraapsel van allerlei modellen. Je zou er wat Toyota C-HR en Lexus LBX in kunnen ontdekken. De auto is met een lengte van 4,17 meter en een wielbasis van 2,68 meter vrij compact.

Europa?

In Nederland hoeven we niet te rekenen op de goedkope auto uit Maleisië, maar dat betekent niet dat we nooit meer auto’s uit het land op de Europese markt gaan zien. Omdat ze in Engeland ook aan de linkerkant van de weg rijden, is het Verenigd Koninkrijk een interessante markt. Fabrikant Proton denkt dan ook aan een comeback. Zover is het echter nog niet.