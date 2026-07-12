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Geen AI of Photoshop: deze BMW M3² is 3 meter breed

Geen AI, geen Photoshop, maar gewoon een stel Chinese hobbyisten met een totaal krankzinnig project. Op het eerste gezicht lijkt dit een BMW M3 die per ongeluk twee keer zo breed is gemaakt. Toch is het onderhuids helemaal geen BMW.

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Het is niet de eerste keer dat er zo’n extreem brede auto wordt gebouwd. Eerder werd al een Volkswagen Lamando L omgetoverd tot een soort “5XL”-versie. Diezelfde Volkswagen is opnieuw als basis gebruikt voor deze drie meter brede BMW-creatie.

BMW M3²

De carrosserie van een BMW M3 van de G80-generatie is overgenomen en flink verbouwd, maar technisch blijft het dus een Volkswagen. Ook in het interieur zie je nog duidelijk waar de auto oorspronkelijk vandaan komt.

Onder de motorkap ligt dan ook gewoon een 1,4-liter viercilinder. Aan de achterkant valt eveneens op dat het geen echte M3 meer is. Maar van voren? Dan kijk je toch echt naar een M3².