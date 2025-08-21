Deel dit: Share App Mail Tweet

Gaat Mercedes motoren inkopen bij hun aartsrivaal?

Mercedes gaat misschien motoren inkopen bij hun aartsrivaal BMW. Deze aandrijflijnen moeten vervolgens in de neus van verschillende hybride-Mercedessen komen te liggen.

Motoren en platformen delen is iets dat we veel vaker in de auto-industrie zien. Zo waren er al modellen van het Duitse merk die gebruik maken van Renault-techniek.

BMW-motoren in modellen van Mercedes

Om direct maar met het slechte nieuws te beginnen. Nee, Mercedes gaat niet de viercilinder in de slecht verkopende C 63 AMG vervangen door zo’n heerlijke S58 zes-in-lijn. Volgens het Britse Autocar, met een bron binnen Mercedes, gaat het om de viercilinder benzinemotoren. Naar verluidt wil de Stuttgartse fabrikant de 2,0-liter turbomotor (B48) die in veel Mini- en BMW-modellen wordt gebruikt.

Volgens het Britse medium zijn de twee merken al in een ver gevorderd stadium met de onderhandelingen en planning. Eind van dit jaar moet de samenwerking aangekondigd worden.