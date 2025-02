Deel dit: Share App Mail Tweet

Gaat lekker daar in Duitsland! Nu ook ontslagen bij Porsche

Volkswagen bevindt zich in zwaar weer en kondigde eind vorig jaar een verregaande reorganisatie aan. En nu blijkt ook Porsche het dusdanig moeilijk te hebben dat er banen moeten verdwijnen.

Eerder liet Porsche weten dat het contract van 1.500 tijdelijke medewerkers niet wordt verlengd, maar dat is kennelijk niet genoeg om de continuïteit te waarborgen. Daarom worden er de komende tijd nog 1.900 arbeidsplaatsen geschrapt.

In Zuffenhausen verdwijnt 15 procent van de banen

Dan gaat het niet om mensen met tijdelijke contracten, maar om werknemers met een vast contract en een baangarantie tot 2030. De ontslagen zullen via een sociaal plan lopen en worden zo veel mogelijk op basis van vrijwilligheid en natuurlijk verloop gedaan.

Porsche heeft bijna 24.000 mensen in dienst. In Stuttgart-Zuffenhausen, waar het hoofdkantoor en de belangrijkste fabrieken zijn gevestigd, verdwijnt 15 procent van de banen. Ook worden er twee hoge managers vervangen, de financiele baas en de verkoopdirecteur.

Porsche verkoopt veel minder elektrische modellen

Volgens Porsche heeft het te maken met ‘uitdagende geopolitieke en economische omstandigheden’ en wil op voorhand al aanpassingen doen ‘om het bedrijf ook in de toekomst gezond te houden’. Het merk heeft last van de tegenvallende vraag naar EV’s en teruglopende verkopen in China (min 28 procent).

Porsche heeft recent aangekondigd zo’n 800 miljoen euro in de ontwikkeling van verbrandingsmotoren en plug-in hybrides te steken. In 2024 verkocht het bedrijf 48 procent minder elektrische Taycans dan in het jaar ervoor, terwijl alle brandstofmodellen groeiden.