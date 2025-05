Deel dit: Share App Mail Tweet

Gaat het vervelende start-stopsysteem verdwijnen uit auto’s?

Rijd je een moderne auto, dan ben je vast bekend met het start-stopsysteem. Bij velen is het de eerste functie die wordt uitzet aan het begin van een rit (althans, na de nóg vervelendere ADAS-systemen). Nu wordt gesproken over het verdwijnen van start-stop.

De Amerikaanse EPA, kort voor Environmental Protection Agency, is er helemaal klaar mee en wil korte metten maken met het start-stopsysteem.

Irritante functie

Het systeem is bedoeld om uitstootcijfers en brandstofverbruik laag te houden. In Amerika speelt dit echter een minder belangrijke rol dan hier in Europa, waar autobouwers fikse boetes opgelegd worden bij te hoge uitstootcijfers. Volgens de huidige EPA-directeur en Trump-aanhanger Lee Zeldin is de functie vooral bloedirritant en moet-ie verdwijnen.

“Start-stoptechnologie: waarbij je auto bij elk rood licht uitvalt zodat bedrijven een klimaat-deelnameprijs krijgen. De EPA heeft het goedgekeurd en iedereen haat het, dus wij lossen het op”, schrijft Lee. Daarin lijkt een duidelijke sneer te zitten naar een eerder EPA-bestuur.

Hoe werkt een start-stopsysteem?

Mocht je een oudere auto rijden en geen idee hebben waarover het gaat: het start-stopsysteem schakelt de motor bij stilstand vanzelf uit. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de file of bij een stoplicht. Trap je in een handgeschakelde auto de koppeling in of laat in een automaat je de rem opkomen, dan start hij vanzelf weer.

Het idee is dat de motor niet onnodig draait en de uitstoot zo beperkt blijft. De functie werkt enkel wanneer de accu genoeg spanning heeft en de motor op bedrijfstemperatuur is. Hoewel het systeem al tientallen jaren geleden werd geïntroduceerd, heeft het de afgelopen jaren een explosieve groei doorgemaakt. Voor autofabrikanten die in Europa actief zijn, telt elke gram bespaarde CO2-uitstoot immers mee.

Zal start-stop verdwijnen uit auto’s?

Hoewel EPA-voorzitten Lee Zeldin zich in een tweet op Trumpiaanse wijze uitspreekt tegen het start-stopsysteem, zal de functie daarmee niet direct helemaal verdwijnen. Wellicht verandert er iets op de Amerikaanse markt, maar met name in Europa is start-stop een blijvertje. Het zou autobouwers simpelweg te veel geld kosten als de uitstootcijfers toenemen. Vind jij de functie irritant, dan zal je het systeem dus handmatig moeten blijven uitschakelen.