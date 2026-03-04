Deel dit: Share App Mail Tweet

Gaat de rijkste man ter wereld een autofabriek openen op de maan? De visie van Tesla-baas Elon Musk

Tesla-baas Elon Musk is het levende bewijs dat gek en geniaal dicht bij elkaar liggen. Hoewel de rijkste man op aarde elektrisch rijden een gigantische boost heeft gegeven, komt hij vaak met beloftes die hij niet waarmaakt. Nu zegt hij in een gesprek met de directeur van de Berlijnse Gigafactory dat er over 20 jaar best een autofabriek op de maan zou kunnen staan.

Musk is naast CEO van Tesla ook eigenaar van SpaceX. Het ruimtevaartbedrijf heeft al langer plannen om naar de maan te gaan. Een fabriek bouwen op een andere planeet is nog wel een paar stappen verder.

Tesla Gigafactory op de maan

De Tesla-baas heeft dan ook nog geen concrete plannen, maar het is wel de visie van Elon Musk op de toekomst. Dit betekent overigens niet dat er ook veel werknemers op de maan gaan werken. Het bedrijf zet vol in op robots en automatisering. Ongetwijfeld ziet Musk een geautomatiseerde autofabriek op de maan voor zich.

Hoewel het aantrekkelijk klinkt om productiewerk op de maan te doen, zal er nog heel veel moeten gebeuren. Volledig geautomatiseerd fabrieken zijn er nog niet en sowieso is maar de vraag of robots die op aarde functioneren ook op de maan hun werk kunnen doen.

Daarbij zal het niet meevallen om de logistiek op orde te krijgen. Dankzij de Berlijnse Gigafactory rollen per jaar honderdduizenden auto’s van de band af. Hoe krijg je die naar aarde? En hoe krijg je de onderdelen op de maan?