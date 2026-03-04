Gaat de rijkste man ter wereld een autofabriek openen op de maan? De visie van Tesla-baas Elon Musk
Tesla-baas Elon Musk is het levende bewijs dat gek en geniaal dicht bij elkaar liggen. Hoewel de rijkste man op aarde elektrisch rijden een gigantische boost heeft gegeven, komt hij vaak met beloftes die hij niet waarmaakt. Nu zegt hij in een gesprek met de directeur van de Berlijnse Gigafactory dat er over 20 jaar best een autofabriek op de maan zou kunnen staan.
Musk is naast CEO van Tesla ook eigenaar van SpaceX. Het ruimtevaartbedrijf heeft al langer plannen om naar de maan te gaan. Een fabriek bouwen op een andere planeet is nog wel een paar stappen verder.
Tesla Gigafactory op de maan
De Tesla-baas heeft dan ook nog geen concrete plannen, maar het is wel de visie van Elon Musk op de toekomst. Dit betekent overigens niet dat er ook veel werknemers op de maan gaan werken. Het bedrijf zet vol in op robots en automatisering. Ongetwijfeld ziet Musk een geautomatiseerde autofabriek op de maan voor zich.
Hoewel het aantrekkelijk klinkt om productiewerk op de maan te doen, zal er nog heel veel moeten gebeuren. Volledig geautomatiseerd fabrieken zijn er nog niet en sowieso is maar de vraag of robots die op aarde functioneren ook op de maan hun werk kunnen doen.
Dit piepkleine auto-onderdeel zorgt ervoor dat stalkers jouw doodeenvoudig kunnen vinden
Daarbij zal het niet meevallen om de logistiek op orde te krijgen. Dankzij de Berlijnse Gigafactory rollen per jaar honderdduizenden auto’s van de band af. Hoe krijg je die naar aarde? En hoe krijg je de onderdelen op de maan?
Lees ook:
- Onderzoekers vinden lek in beveiliging Tesla Model 3: “Hackers kunnen van alles doen"
- Zelfrijdende Tesla nu écht naar Nederland, maar je wordt voor de gek gehouden
- Na bijna 10 jaar is hier het eerste beeldmerk van de Tesla Roadster, maar dat valt behoorlijk tegen
- Tesla heeft gigantisch imagoprobleem in Duitsland: "Driekwart brandt zijn vingers er niet aan"
Ook interessant
-
Na bijna 10 jaar is hier het eerste beeldmerk van de Tesla Roadster, maar dat valt behoorlijk tegen
-
Tesla heeft gigantisch imagoprobleem in Duitsland: “Driekwart brandt zijn vingers er niet aan”
-
Geen verrassing! Deze drie beloftes van Tesla-topman Elon Musk kwamen niet uit in 2025
-
Cybertruck flopt, dus vindt Tesla manier om verkoopcijfers kunstmatig op te krikken
-
Musk pusht de RDW voor zelfrijdende auto’s, wanneer komen ze echt naar Nederland
-
Zo dumpte boorbedrijf Elon Musk stiekem 12 kuub afval, terwijl het beloofde dit niet meer te doen
-
‘Elon, Elon!’ Juichende aandeelhouders Tesla keuren obscene beloning Elon Musk goed
-
Zoveel had Tesla méér kunnen verkopen als Elon Musk zich had gedragen
-
Wat nu weer? ‘Kleuter’ Elon Musk dreigt op te stappen bij Tesla
-
Het vermogen van Tesla-baas Elon Musk heeft een vreselijke mijlpaal bereikt
-
Audi-CEO belooft: binnen twee jaar kan jij in deze sportauto echt rijden
-
3 euro voor een liter benzine! De invloed van het Midden-Oosten-conflict voor jou