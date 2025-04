Deel dit: Share App Mail Tweet

Gaafste Mercedes G-klasse ooit heeft de stomste naam

Is een Mercedes G-klasse cool? Wij zouden zeggen: als ordinaire AMG niet, als klassiek werkpaard zeker. Daarom worden we ook zo hebberig van deze nieuwste versie, die retrolooks combineert met moderne techniek. Alleen die naam…

Want hoe krijgt Mercedes het voor elkaar? Het merk introduceert met deze gelimiteerde G-klasse een van de gaafste offroaders van de laatste jaren en dan verzint het de naam G-klasse Edition Stronger Than The 1980s. Konden ze in Stuttgart niet iets bedenken wat soepeler van de tong rolt? En minder stom klinkt?

Op basis van Mercedes G 450 d en G 500

Hoe dan ook, de Mercedes G-klasse Edition STRONGER THAN THE 1980s, want zo moeten we het eigenlijk schrijven, is een ode aan de 280 GE uit de jaren tachtig. Hij wordt gebouwd in een oplage van 460 stuks en kan worden besteld op basis van de G 450 d of G 500.

Drie originele jaren tachtig-kleuren

Mercedes levert het model in drie originele jaren tachtig-kleuren: beige, crèmewit of olijfgroen. Daarbij zijn de richtingaanwijzers altijd oranje en de neus, wielkastverbreder en buitenspiegels altijd zwart. De speciale G-klasse rolt op relatief kleine, klassiek ogende vijfspaaks wielen.

Een aantal uitrustingsdetails komen uit de Mercedes Professional-catalogus, zoals de spatlappen vóór en achter, de roosters voor de koplampen en de optionele dakdrager. Helemaal geweldig is de ruitbekleding van de stoelen. Jammer is het enorme opschrift ‘STRONGER THAN THE 1980s’ op het dashboard.

Prijzen Mercedes G-klasse

De Nederlandse importeur noemt geen prijzen, maar in Duitsland is de retro-editie van de Mercedes G-klasse er vanaf 160.055 euro. Veel geld? Zeker, maar bij ons kost de ‘gewone’ Geländewagen al veel meer, met dank aan de bpm.

De G 450 d is er in Nederland vanaf 199.466 euro, voor de G 500 moet je minstens 205.565 euro op zak hebben. En dan is er natuurlijk nog de AMG G 63, die door zijn CO2-uitstoot van 336 g/km op een prijs vanaf 310.780 euro terecht is gekomen.

De minst dure G-klasse is de elektrische G 580 met EQ-Technologie (ook al zo’n maffe typeaanduiding), die voor 150.634 euro in de prijslijst staat. Hij heeft als party trick dat-ie om zijn as kan draaien, zoals je in onze Autovisie-video kunt zien.