Fusie met Honda mislukt, Nissan schrapt nu duizenden banen

Nissan verkeert in bijzonder zwaar weer. De fusie met Honda is officieel van de baan en in een persbericht stelt Nissan nu dat duizenden banen zullen worden geschrapt.

Nissan is afgelopen week weggelopen van de onderhandelingstafel. Volgens het merk was er geen sprake van gelijkwaardigheid. Honda zou van Nissan een dochteronderneming hebben willen maken. Daar heeft het merk uit Yokohama geen oren naar.

2,5 miljard euro aan kosten besparen

Om te overleven, zal Nissan op zoek moeten naar een nieuwe partner. Dit klinkt wat dramatisch, maar dat lijkt de harde realiteit. Een bron dicht bij de top van het management stelde in november dat het Japanse merk nog maar twaalf tot veertien maanden te gaan had.

De fabrikant wil de komende tijd op rigoureuze wijze 400 miljard yen (dat komt neer op zo’n 2,5 miljard euro) aan kosten drukken en zo aantrekkelijker overkomen bij nieuwe zakenpartners. Nissan hoeft dan geen 3,1 miljoen auto’s, maar ‘slechts’ 2,5 miljoen auto’s te verkopen om quitte te spelen.

Duizenden banen geschrapt

Een ontslagronde is daarbij onvermijdelijk. Fabrieken in de Verenigde Staten en Thailand zijn als eerste aan de beurt. Werkschema’s en productielijnen worden aangepast, waardoor in totaal 6.500 mensen hun baan verliezen in boekjaar 2025 en 2026.

Verder zoekt Nissan naar efficiënter werkwijzen, zowel op het gebied van productie, design als ontwikkeling. Ook tracht het zijn wereldwijde productiecapaciteit omlaag te brengen van 5 miljoen naar 4 miljoen stuks.

Mogelijk vertrekt Nissan uit bepaalde markten

Daarnaast zegt het bestuur te beoordelen in welke markten het actief wil blijven. Het kan dus zijn dat het merk zich volledig terugtrekt uit sommige markten. Met bijna 1,3 miljoen verkochte auto’s in 2024, blijft Noord-Amerika de belangrijkste markt van het Japanse merk. In Europa verkocht het vorig jaar een kleine 356.000 auto’s. Slechts 5.509 daarvan werden in Nederland op kenteken gezet.