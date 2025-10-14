Deel dit: Share App Mail Tweet

Foutparkeerder bestraft met post-its in Amsterdamse garage

Sommigen denken dat in parkeergarages dezelfde regels gelden als op de padelbaan: op de lijn is in. De praktijk is weerbarstiger en dus wordt in Amsterdam deze Porsche-foutparkeerder bestraft met post-its.

Ga je parkeren met een auto, dan moet je altijd binnen de lijnen van het vak blijven. De boete voor foutparkeren kost 120 euro.

Foutparkeerder in Amsterdamse parkeergarage

Als burger kun je natuurlijk geen boete uitschrijven en klikken bij de politie of handhavers zorgt direct voor een disproportionele boete. Dus is het plakken van post-its een duidelijke maar vriendelijke oplossing.

Het kan maar zo zijn dat een echte autoliefhebbers de post-its heeft opgeplakt. De plakker heeft immers de papiertjes enkel op de ramen geplakt, zo wordt de lak niet beschadigd door de lijmrand – al zal dat in geval van een post-its meevallen.

Porsche Taycan Turbo S

De auto in kwestie is overigens een Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo. Dit is de snelste Sport Turismo met 952 pk en een nul-naar-honderd-sprint van 2,4 seconden. De vanafprijs van deze elektrische auto bedraagt 220.600 euro.

Overigens is deze EV niet de snelste Porsche Taycan. In onderstaande video neemt Autovisie-redacteur Peter Hilhorst je mee in de Turbo GT met 1.108 pk.

