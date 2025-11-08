Deel dit: Share App Mail Tweet

Ford overweegt met deze elektrische auto te stoppen: ‘De vraag is er gewoon niet’

Och, wat was Ford optimistisch! Van de F-150 Lightning, de eerste volledig elektrische full-size pick-up op de Noord-Amerikaanse markt, zou het met gemak 150.000 exemplaren per jaar kunnen verkopen, zo was de verwachting. Maar helaas, de realiteit is anders…

Vorig jaar verkocht Ford slechts 33.000 exemplaren van de F-150 Lightning. Dat is niet heel slecht, zou je denken, maar daar komt bij dat de Amerikaanse fabrikant iedere elektrische pick-up met verlies verkoopt. Model e, de elektrische divisie van Ford, schrijft al jaren dieprode cijfers.

Verkoop elektrische auto’s onder druk

Daarom zou het merk erover nadenken om de F-150 Lightning uit zijn modellengamma te schrappen, zo schrijft The Wall Street Journal. “De vraag is er gewoon niet”, zegt Ford-dealer tegen de krant.

De verkoop van elektrische auto’s in de Verenigde Staten staat onder druk en dat komt deels doordat de regering Trump bepaalde belastingvoordelen heeft geschrapt.

Trump heeft uitstooteisen geschrapt

Bovendien heeft Ford ook andere problemen. Ten eerste is de productie van auto’s een stuk duurder geworden door de Amerikaanse importheffingen. En ten tweede heeft de regering Trump een streep gehaald door de geldende uitstooteisen.

Voorheen moesten fabrikanten in de VS aan een vlootgemiddelde voldoen. De F-150 Lightning had bij Ford daarom een belangrijke functie. Hij compenseerde de uitstoot van de F-150 met brandstofmotor, waarvan Ford er vorig jaar bijna 740.000 verkocht.

Ford F-150 bestverkochte EV-truck

Nu dat niet meer hoeft, is de noodzaak om de F-150 Lightning te blijven bouwen dus weg. Daarom gaan er binnen Ford stemmen op om de pick-up uit het leveringsprogramma te halen. Al was het model in het derde kwartaal wel de bestverkochte elektrische truck in de VS.

Productie ligt al een paar weken stil

De productie van de F-150 Lightning ligt al een paar weken stil, overigens. Door een fabrieksbrand bij een toeleverancier heeft Ford te maken met een tekort aan aluminium. Daarom is er besloten om nu alleen de winstgevende brandstof-F-150 door te bouwen.