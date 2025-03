Deel dit: Share App Mail Tweet

Ford neemt opnieuw afscheid van een legendarisch model

Ford verlegt de Focus en dat is voor de autoliefhebber bepaald geen Fiesta. Beide hatchbacks, waarin de Europeaan maar al te graag reed, behoren tot de geschiedenis van het merk.

Tenminste, de Fiesta. De laatste rolde 7 juli 2024 van de productieband. De Focus wordt nog even gebouwd en zal november van dit jaar officieel uit productie gaan.

Ford Focus

Gezinsauto en heerlijke hot hatch, de Ford Focus had het allemaal. Hij was er als sportieve ST en RS en ook als praktische station. Met typische Ford-rijeigenschappen is het een bovengemiddeld leuke auto om te rijden en dus is het jammer dat de auto uit productie gaat.

Een echte opvolger voor de Focus is er niet. Als de auto uit productie is, kan Ford gezien worden als een SUV-merk. Het modellengamma bestaat dan uit de Puma, Mustang Mach-E, Explorer, Kuga en Capri. Ja, de nieuwe Mustang en Bronco zijn er ook, maar die zijn niet te betalen voor de gemiddelde Nederlander. Net als de Ranger, die enkel als bedrijfswagen wordt verkocht.

Ford Focus in Nederland In totaal zijn er in Nederland 273.133 Ford Focussen verkocht van 1998 tot nu.

Wil je nog een keer de Ford Focus-herinneringen ophalen? In onderstaande video laat Autovisie-redacteur Peter Hilhorst zien waarom de RS zo’n heerlijke stuurmansauto is.