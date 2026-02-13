Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de populairste caravantrekker van 2025, maar wij weten een betaalbaarder alternatief

Van alle caravanbezitters die afgelopen jaar een auto hebben gekocht, koos bijna een kwart voor de Ford Kuga. Wie het niet erg vindt om een tweedehandsje aan zijn caravan te koppelen, kan geld besparen door voor deze capabele occasion te gaan.

De cijfers komen voort uit een onderzoek dat campingspecialist ACSI hield onder bijna 5.000 caravaneigenaren. De Ford Kuga blijkt voor de tweede keer op rij de populairste keuze.

Populairste trekauto’s van 2025

Niet gek natuurlijk, want de Kuga mag tot 2.100 kilogram trekken. Hij heeft voorin een relatief grote 2,5-liter viercilinder, vrij groot naar moderne maatstaven. Dat komt omdat deze motor niet voorzien is van een turbo.

De vierpitter wordt daarentegen bijgestaan door een elektromotor om zo de uitstoot en het verbruik te beperken, maar ook om het vermogen op te krikken. Samen zijn ze goed voor 243 pk en meer dan voldoende koppel. Wel verloor de Kuga deze Autovisie Dubbeltest.

Meest verkochte nieuwe auto’s aan caravanbezitters in 2025 1 Ford Kuga 24,0% 2 VW Tiguan 7,6% 3 Mazda CX-5 6,1% 4 Volvo XC60 5,7% 5 Mazda CX-60 4,9% 6 Lynk & Co 01 3,4% 7 Skoda Kodiaq 3,4% 8 Suzuki Vitara 2,7% 9 Kia Sportage 1,9% 10 Renault Austral 1,9%

De Ford Kuga steekt in dit onderzoek met kop en schouders boven de rest uit. De rest van de top drie wordt gevormd door de Volkswagen Tiguan en Mazda CX-5, maar wel op flinke afstand. De gehele top tien van meest verkochte nieuwe auto’s aan caravanbezitters zie je hierboven.

Mazda CX-5 als betaalbare occasion

Een hagelnieuwe Ford Kuga (inclusief wegklapbare trekhaak) kost je ruim 45.000 euro. Heb je iets minder te besteden, maar wil je wél met je caravan op pad? Dan is een Mazda CX-5-occasion mogelijk een goede optie.

Nee, niet een van de huidige generatie (die zijn immers nog steeds vrij prijzig), maar een exemplaar van de eerste lichting die in 2012 verscheen.

Het was een onwijs populaire middenklasse-SUV, waardoor je op verkoopsite Gaspedaal.nl honderden Mazda CX-5-occasions te koop ziet staan. Prijzen beginnen al onder de 5.000 euro, maar zoek je een net exemplaar met niet te veel kilometers, dan moet je rekenen op prijzen tussen de 10.000 en 15.000 euro.

Goede optie als je een caravan hebt

Is dat dan ook een goede caravantrekker? Absoluut. De Mazda CX-5 mag 1.800 kilogram trekken en zie je dan ook geregeld rijden met een caravan erachter. Voorin ligt altijd een vrij betrouwbare 2,0-liter viercilinder benzinemotor zonder turbo (diesels zijn er ook, maar die zijn door ons belastingklimaat voor bijna niemand nog interessant). Dit blok levert 165 pk en 210 Nm koppel.

Standaard kwam de CX-5 met een handgeschakelde zesbak en voorwielaandrijving. Vierwielaandrijving in combinatie met een zestraps automaat behoort ook tot de opties. Lees hier meer over de CX-5 als tweedehandsje. Al met al is het een fijne, ruime en betrouwbare SUV-occasion waarmee je je caravan probleemloos naar de Franse camping sleurt.