Ford en Renault bundelen krachten: twee nieuwe elektrische modellen, krijgt de Fiesta een comeback?

Ford heeft weer bij een Europees merk aangeklopt met de vraag of het zijn EV-platform mag gebruiken. Het Franse Renault zag hier wel brood in. Ze gaan samenwerken om kleine elektrische auto’s te ontwikkelen voor Ford. Komt met deze nieuwe samenwerking de Fiesta wellicht terug?

Het Amerikaanse Ford voelt zich steeds meer aangetrokken tot Europese merken. Waar het eerst werd betoverd door de Duitse charmes van Volkswagen, heeft nu Franse elegantie zijn hart sneller doen kloppen. Deze relaties zullen echter vooral uit strategische overwegingen bestaan.

Ford met een Frans tintje

Na het afscheid van de Focus en Fiesta is er een gat ontstaan in het modellenaanbod van het merk. Hierdoor nam Fords marktaandeel in Europa af en is er meer ruimte voor de Chinese concurrentie.

Het is daarom geen gek idee om het productgamma weer uit te breiden, in samenwerking met Renault. Dit is een strategische zet om hun positie op de Europese automarkt te versterken en de ontwikkelingskosten te drukken. De samenwerking begint met twee nieuwe elektrische auto’s voor Ford.

Techniek van Renault

Het elektrische Ampere-platform van Renault zal dienstdoen als technische basis voor de nieuwe modellen. Uiteraard zorgt Ford voor het design. De authenticiteit van het merk zou bewaard blijven bij deze modellen. We zijn benieuwd.

Het Ampere-platform is niet geheel onbekend. De Renault 4, 5 en Twingo staan bijvoorbeeld ook op een variant van dit platform, evenals deze Japanner. Een vergelijkbare strategie hanteert Ford al bij Volkswagen. Zo zijn de controversiële Capri en Explorer namelijk gebouwd op het MEB-platform van het Duitse merk.

Nieuwe elektrische Ford Fiesta op basis van Renault 5

Welke twee nieuwe modellen uit de samenwerking zullen voortkomen, is nog niet bekend. Maar de kans bestaat dat er uiteindelijk een elektrische Ford Fiesta van de productieband rolt. Mogelijk neemt de Fiesta EV het platform van de Renault 5 als basis, dat momenteel beschikbaar is met een 40 of 52 kWh-batterij en een actieradius tot 410 kilometer (WLTP).

Een auto met Ford-afstelling op het Renault 5-platform klinkt als een goed recept voor een goed sturende hatchback (al is de Renault 5 dat zelf ook al). Het eerste elektrische model vanuit de samenwerking wordt begin 2028 verwacht.

Bedrijfswagens ontwikkelen

Ook op het gebied van bedrijfswagens willen de merken kijken of ze kunnen samenwerken. Zowel Ford als Renault hebben een intentieverklaring ondertekend om dit te onderzoeken. Het gaat om een samenwerking bij het ontwikkelen en produceren van lichtere bedrijfswagens, die onder beide merknamen op de markt moeten komen. Tegelijkertijd blijft het Volkswagen-platform ook nog gewoon in beeld, maar dat zal meer van dienst zijn voor de grotere voertuigen.