Ford Bronco wordt ineens gave elektrische camper met flinke range

De Chinese tak van het merk Ford laat ineens een volledig elektrische Bronco zien die omgebouwd is tot camper. Met een behoorlijke actieradius is deze terreinwagen de ultieme kampeerauto.

Om direct maar met het negatieve nieuws te beginnen: deze Bronco-camper komt niet naar Nederland. De elektrische Bronco komt voort uit een samenwerking van Ford en Jiangling Motors. Buiten China wordt de Bronco enkel met brandstofmotor verkocht. Overigens kun je hem bij ons wel zonder deuren rijden.

Elektrische Ford Bronco

De Chinese Ford Bronco ‘New Energy’, zoals zijn volledige naam luidt, heeft een 105,4 kWh LFP-accupakket van BYD in de bodem liggen. Volgens de Chinese CLTC-meetmethode kom je op een acculading tot wel 650 kilometer ver. Hoewel dat behoorlijk is voor een camper, moet je dat bereik met een korreltje zout nemen. De Europese WLTP-meetmethode is veel strenger en zelfs die klopt vaak niet.

De Ford Bronco heeft twee elektromotoren die samen goed zijn voor 332 kW (ruim 452 pk). Hoewel dit flink wat vermogen is, moet je dit een relatie zien tot het gewicht van 2.630 kg. Overigens wordt hij ook gebouwd met een range-extender en een systeemvermogen van iets meer dan 420 pk.

De camper

Wat deze Ford Bronco bijzonder maakt, zijn de camper-functionaliteiten. Zo heeft hij een elektrisch hefdak waardoor er voldoende ruimte ontstaat om op de platgeklapte bank en stoelen te slapen. Aan de achterkant van de Bronco is een mini-keuken gebouwd en de deur fungeert als werkblad.

Aan de dakdragers is een luifel te koppelen, waardoor je ook buiten een extra leefruimte hebt. Wel zo fijn, want kamperen met een auto heeft een flink nadeel: beperkte ruimte. Wat deze uitvoering van de Ford Bronco kost, is nog onduidelijk.