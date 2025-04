Deel dit: Share App Mail Tweet

Firefly moet jou uit de Volvo houden, maar vergeet iets belangrijks

Firefly komt naar Nederland met een betaalbare B-segment elektrische auto die jou uit de Volvo EX30 en Kia EV3 moet houden. Het merk vergeet echter een belangrijke optie die veel Nederlanders essentieel vinden: een trekhaak.

Firefly is een submerk van het Chinese Nio en richt zich meer op betaalbare elektrische auto’s. Vooralsnog heeft het merk één model en is de merknaam ook direct de modelnaam.

Firefly moet jou uit de Volvo houden

De Firefly krijgt in Nederland een vanafprijs van zo’n 30.000 euro en is daarmee fors goedkoper dan de Volvo EX30 en Kia EV3. Een belangrijke reden hiervoor is het accupakket. Hoewel deze net als bij andere Nio-modellen geschikt is om te swappen, en enkel nog de wisselstations aangepast moeten worden, is de batterij wel een stuk kleiner dan van de concurrentie.

Het LFP-accupakket is 41,2 kWh groot. Volgens de WLTP-meetmethode kom je op een acculading 330 kilometer ver. Opladen kan met maximaal 100 kW waarmee hij van 10 naar 80 procent oplaadt is in 29 minuten. Een warmtepomp noch batterijvoorverwarming behoren niet tot de opties. Wat elektrische prestaties betreft, is de Firefly allesbehalve baanbrekend.

Door het kleine accupakket valt het gewicht mee. De elektrische auto weegt 1.467 kg. De bagageruimte is met 404 liter (1.253 liter met achterbank plat) prima. Daarbij heeft hij nog een frunk van 92 liter. Met die ruimte zal je het dan ook moeten doen. Een aanhanger trekken met de Firefly is namelijk onmogelijk. Niet alleen omdat een trekhaak niet in het optiepakket zit, maar ook omdat er geen trekgewicht geregistreerd wordt voor de B-segmenter. Gemiste kans, want in Nederland is een trekhaak – in ieder geval bij occasions – de meest gewilde optie.

De Firefly is altijd een achterwielaandrijver met een 143 pk elektromotor die 200 Nm aan trekkracht levert. Hiermee sprint hij van 0 naar 100 km/h in 8,1 seconden en de topsnelheid bedraagt 150 km/h.

Rijtest met Firefly

Of de Firefly door zijn lagere prijs kan opboksen tegen auto’s als de Volvo EX30 en Kia EV3 moet nog maar blijken. Wil je op de hoogte blijven van een test met de nieuwe elektrische auto? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.