Fiat toont nieuwe Dolce Camper met opvallende daktent en robuust ontwerp voor avonturiers

Is het een verjaardagsballon of een pufferjas? Nee, dat is het niet. Het is de Fiat Dolce Camper, met een opblaasbare daktent. Deze speelse en vrolijke camper zou menig kampeerder twee keer achterom doen kijken op de camping.

Fiat introduceert dit opvallende conceptmodel op de Autoshow van São Paulo. In 2026 viert het merk zijn 50-jarig jubileum in Brazilië en de Dolce Camper is een goede voorbereiding voor het feest. Het model geeft een vooruitblik op het design van toekomstige Fiat-modellen voor de Zuid-Amerikaanse markt.

Opvallende camper

De camper is duidelijk geïnspireerd op de Grande Panda, maar dan met een offroad-uitstraling. De grove banden, hoekige carrosserie en dakrails versterken het gevoel van een overland-voertuig. En dan hebben we het meest opvallende onderdeel nog niet genoemd, de zogeheten ‘Pandora’, een opblaasbare daktent. Ja, opblaasbaar, dus scherpe voorwerpen kun je beter in het voertuig zelf laten.

Het kleurenpalet is geïnspireerd op de Braziliaanse Cerrado, de meest biodiverse savanne ter wereld. Binnenin oogt de camper minimalistisch en futuristisch, met een eenvoudig dashboard dat houten en metalen accenten combineert. De ovale vorm van het stuur is gebaseerd op de testbaan op het dak van Fiat’s historische Lingotto-fabriek in Turijn.

Technische aspecten van de camper

Technisch gezien staat de Dolce Camper op een multi-energy platform dat geschikt is voor elektrische, hybride of verbrandingsmotoren. Vermoedelijk maakt het concept gebruik van Stellantis’ Smart Car-architectuur, hetzelfde platform dat wordt toegepast bij de Grande Panda, Citroën C3 en C3 Aircross. Fiat ziet het concept als een voertuig dat zowel in de stad als offroad tot zijn recht komt.

In productie?

Hoewel de Dolce Camper waarschijnlijk een puur studiemodel blijft, dient het wel als een visie op de toekomst van het merk. Fiat bevestigde eerder dat er van 2026 tot 2030 elk jaar een nieuw model zal verschijnen, waaronder een Zuid-Amerikaanse variant van de Grande Panda. Mogelijk vinden de basislijnen van de Dolce Camper hun weg naar toekomstige productiemodellen, bijvoorbeeld een nieuw compact SUV-model.