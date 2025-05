Deel dit: Share App Mail Tweet

Fiat komt ineens met ouderwetse feature voor 500

De Fiat 500 kun je enkel als 500e bestellen, met een volledig elektrische aandrijflijn. Dit gaat veranderen. Er lopen inmiddels al versies met benzinemotor de productieband af die een ouderwetse feature hebben: een handbak.

En dat is opmerkelijk, want de veel toegepaste 1,2-liter PureTech werkt bij Stellantis altijd samen met een automaat, zo ook bij onze duurtester. Deze E-DCS6 is een belangrijk onderdeel van het hybide-systeem. Er zit immers een elektromotor in de automatische versnellingsbak.

De nieuwe Fiat 500 op benzine

Wat voor een hybride-techniek de nieuwe hybride Fiat 500 krijgt, is dan ook nog de vraag. Wellicht wordt de handbak niet in Nederland leverbaar of krijgt de nieuwe hybride-500 een doorontwikkelde oudere aandrijflijn.

Dat er een nieuwe benzine-Fiat 500 naar Nederland komt, is in ieder geval zeker. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom de nieuwe Italiaan? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.

Abarth 500

Vind je een Fiat 500 te tam? Dan is er de Abarth 500. Deze is enkel nog met een elektrische aandrijflijn te krijgen. In onderstaande video neemt Autovisie-redacteur Dries van den Elzen je mee in de EV. Wil je liever toch geluid? Dan kun je op de occasionmarkt terecht voor bijvoorbeeld een Abarth 595.