FIA-baas: ‘We overwegen terugkeer naar de V10 op e-fuels in F1’

Afgelopen week werd in Londen het nieuwe F1-seizoen ingeleid. In een Instagram-bericht blikt FIA-baas Mohammed Ben Sulayem terug op het event en daarbij doet hij een interessante uitspraak over de mogelijke terugkeer van de legendarische V10 in de Formule 1.

Het zou één van de verschillende toekomstmogelijkheden zijn die de Formule 1 wil onderzoeken. Het is ongetwijfeld de favoriete optie van elke F1-liefhebber.

Het evenement van afgelopen week zou veel ‘positieve discussies over de toekomst van de sport’ hebben aangewakkerd, zo stelt Ben Sulayem. “Terwijl we uitkijken naar de introductie van de nieuwe regelgeving in 2026, moeten we ook het voortouw nemen op het gebied van toekomstige technologische trends in de motorsport.”

Maar de quote waar wij vooral vrolijk van werden: “We zouden een aantal richtingen moeten overwegen, waaronder het brullende geluid van de V10 die op duurzame brandstof rijdt.”

Legendarisch F1-geluid

“Onze fans tevreden stellen zal altijd belangrijk zijn, naast al het werk dat we verrichten om de sport veiliger en duurzamer te maken.” Met de terugkeer van de V10 die meer dan 19.000 toeren per minuut draait, zal de FIA Formule 1-fans gegarandeerd tevreden stellen. Waarom? Luister maar eens naar de video hieronder.

Tussen 2000 tot en met 2005 reden alle F1-teams met een natuurlijk ademende 3,0-liter V10. Daarna werden het atmosferische V8’s en sinds 2014 zijn het 1,6-liter V6-turbomotoren met hybridetechniek die voor de aandrijving zorgen. Beresterk, maar ietwat teleurstellend qua geluid. Wist je overigens dat de krachtigste Formule 1-motor ooit een viercilinder was?

Reëele optie?

Een terugkeer naar de V10 kan F1-fans weer kippenvel bezorgen, maar is het een reëele optie. Het feit dat de FIA-baas het zelf oppert, is een goed teken. Maar voor veel fabrieksteams is het juist interessant om te werken aan kleinere hybridemotoren met turbo’s, zodat zij die techniek uiteindelijk ook in productieauto’s kunnen verwerken. Of we de V10 dus écht gaan terugzienl, zal de toekomst uitwijzen.