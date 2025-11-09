Deel dit: Share App Mail Tweet

Ferrari wordt piswoest als het deze ‘offroader’ ziet

Ferrari’s zijn rijdende kunstobjecten. Daar hoor je met je tengels vanaf te blijven. Althans, zo ziet de Italiaanse supercarfabrikant het zelf. Laat de top van Ferrari deze door GlasWerks DMV gepimpte GTC4Lusso maar niet zien.

De Amerikaanse tuner vergreep zich aan de vierzits-Ferrari en toverde deze om tot offroader. Zandduinen omploegen onder luid gejoel van een V12 die in de toerenlimiet timmert, dat lijkt ons wel wat.

Ferrari pakt iedereen aan

In Maranello zal deze creatie vast minder enthousiasme oproepen. Ferrari heeft het niet zo op knutselaars die de authenticiteit van het merk aantasten. Er geldt een aantal strikte regels voor klanten die een rode volbloed willen kopen en het komt soms zelfs voor dat het merk bezitters sommeert een getunede auto’s van zijn modificaties te ontdoen.

Zo maakte DJ Deadmau5 ooit een ‘Purrari’, waarbij hij zijn 458 beplakte met stickers waarop de Nyan Cat-meme te zien was. Ook de logo’s verving hij voor de bekende internetkat en de muzikant liet speciale vloermatten in dezelfde stijl maken. Ferrari was not amused en stuurde een advocaat op hem af. Van het merk moest de DJ zijn 458 terugbrengen naar de originele staat.

Ook modeontwerper Philipp Plein kreeg ooit te maken met de harde hand van Ferrari. Hij promootte zijn nieuwe schoenen op Instagram. Die stonden op de achterklep van zijn 812 Superfast en dat zinde Ferrari niets. Het ging hier niet zozeer om de felgroene kleur die Pleins Ferrari had, maar het feit dat hij zijn 812 commercieel inzette. In 2020 stelde een rechter de autobouwer in het gelijk. Hij oordeelde dat Plein zo’n drie ton aan Ferrari moest betalen.

GTC4Lusso als offroader

Wellicht begrijp je nu waarom we ervan uitgaan dat het Ferrari-bestuur niet gecharmeerd zal zijn van deze offroad-GTC4Lusso. De originaliteit is immers ver te zoeken. De vierzitssportwagen is verhoogd met veren en dempers van Bilstein. Daarbij heeft het Amerikaanse Glaswerks DMV wel rekening gehouden met de wielgeometrie, want de montagepunten van het onderstel zijn op deze verhoging aangepast.

Uiteraard is de Ferrari voorzien van andere wielen met offroadgeörienteerde banden. Zwarte wielkastranden, sleepogen, verstralers in de bumper en een enorme ledbar op het dak kleden de moddervette (pun intended) Ferrari leuk aan en het dakrek maakt het geheel mooi af.

Duur geintje

Ook de machtige twaalfcilinder is onder handen genomen. Standaard levert de V12 in het vooronder van de GTC4Lusso 690 pk, dat is in deze offroadvariant opgekrikt tot maar liefst 758 pk. Dat vermogen wordt verdeeld over alle vier wielen.

Anders dan veel vergelijkbare projecten, is dit geen one-off. Als de look je bevalt, kun je je eigen Ferrari GTC4Lusso bij GlasWerks DMV achterlaten voor eenzelfde kuur. Kosten? Iets meer dan 150.000 euro. Voordeel is dat als Ferrari een advocaat met een sommatiebrief achter je aan stuurt, je tot ver in onherbergzaam gebied kunt vluchten. Maar kom je net zo ver als deze offroad supercar?