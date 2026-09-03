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Ferrari van Michael Jordan duikt na 24 jaar op en moet nu dit megabedrag opleveren bij veiling

Over twee weken gaat een wel heel bijzondere Ferrari 550 Maranello onder de hamer. Niemand minder dan basketballegende Michael Jordan reed er tijdens zijn gloriedagen in rond.

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Dat is echter niet het enige wat deze Italiaanse volbloed bijzonder maakt. Want nadat Jordan hem begin deze eeuw van de hand deed, was er geen spoor meer van de auto te bekennen. Maar liefst 24 jaar lang leek de 550 Maranello van de aardbodem te zijn verdwenen. Nu is de Ferrari terug en gaat hij naar de hoogste bieder.

Ferrari 550 Maranello van Michael Jordan

In juni 1997 werd Michael Jordan voor de vijfde keer NBA-kampioen met de Chicago Bulls. Twee weken eerder nam hij deze toen hagelnieuwe Ferrari 550 Maranello in ontvangst. Er zit zelfs nog wat papierwerk mét handtekening van His Airness bij.

En je wordt op meer manieren herinnerd aan zijn beroemde eerste eigenaar. Zo is de Ferrari destijds aangepast op het 1,98 meter lange gestel van Michael Jordan. Er zijn verlengde stoelrails gebruikt en dunnere vulling. Die stoelen zijn overigens gedrapeerd in schitterend bruin leer, wat beeldig staat bij de Rosso Barchetta-lakkleur en chromen wielen.

Voorin ligt een atmosferische 5,5-liter V12. Via een handgeschakelde zesbak, uiteraard met zo’n prachtig H-patroon, levert de twaalfpitter 486 pk en 568 Nm koppel aan de achterwielen. Wat een apparaat! Op de teller staat net geen 30.000 kilometer.

Na 24 jaar gevonden

Eind 2002 verkocht Michael Jordan de Ferrari 550 Maranello. Zo’n 24 jaar lang vernam niemand nog iets van de auto. Nergens werd hij gezien, tot nu. Een deel van het chassisnummer zwierf op een forum rond en via oude dealergegevens wist klassiekerhandelaar John Temerian het complete chassisnummer te vinden. Uiteindelijk spoorde hij de auto op in Californië en kocht hij hem sight unseen.

Megabedrag

Half september wordt de auto geveild en de verwachtingen zijn hooggespannen. De Italiaan zal vermoedelijk een megabedrag opleveren. Normaalgesproken tik je een Ferrari 550 Maranello op voor minder dan 200.000 euro, de ex van Michael Jordan zal naar schatting tussen de 600.000 en 1,1 miljoen euro opbrengen. Dat is bijna net zoveel als de duurste auto van Marktplaats kost, al is die nog een paar jaar ouder.