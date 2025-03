Deel dit: Share App Mail Tweet

Ferrari-taferelen bij Chinese auto: occasions voor veel meer doorverkocht

Sneakers, whisky’s en Ferrari’s: voor allemaal geldt dat je ze, als je de juiste koopt, met winst kunt doorverkopen. Opvallend genoeg zien we dit nu ook bij een Chinees automerk. Occasions worden daar voor veel meer doorverkocht dan de oorspronkelijke prijs.

Het gaat om de Xiaomi SU7, die momenteel enkel nog in China te krijgen is. Op Autohome, die ook een site voor tweedehands auto’s hebben, worden exemplaren aangeboden voor 548.900 tot 648.800 Chinese renminbi. Dat is meer dan de verkoopprijs.

Verkooprijs Xiaomi SU7

In China kost de SU7 bij Xiaomi zelf 529.900 Chinese renminbi, ruim 67.000 euro. In het Aziatische land is de auto erg populair en zijn de levertijden inmiddels toegenomen. Veel vraag en te weinig aanbod, dat drijft de prijs op. En dus zien we Ferrari-taferelen bij deze Chinese auto.