Ferrari onthult nieuwe Testarossa: nu met 1.050 pk!

Ferrari heeft zijn nieuwste paradepaard onthuld: de 849 Testarossa, de opvolger van de SF90 Stradale. Deze plug-in hybride combineert een herziene twin-turbo V8 met drie elektromotoren en levert samen 1.050 pk.

Het hart van de Testarossa is de 830 pk sterke V8, die dankzij een volledig herzien ontwerp 50 pk meer levert dan zijn voorganger. Deze werkt samen met drie elektromotoren, twee op de vooras en één op de achteras, die 220 pk produceren. Hierdoor kun je ook vierwielaandrijving selecteren tijdens het rijden. Dit is de reden dat de vorige auto met deze naam maar één spiegel had.

Specificaties van de Testarossa

De nieuwe Testarossa is krachtiger dan zijn voorganger, maar weegt nog steeds evenveel als de SF90 Stradale. Hierdoor heeft de auto de beste vermogen-gewichtsverhouding ooit binnen het gamma van Ferrari. Daarom zal het je niet verbazen dat dit een rappe auto is. De standaardsprint duurt 2,3 seconden en 200 km/h bereikt de bolide in 6,4 seconden. De topsnelheid ligt op meer dan 330 km/h.

Ook op aerodynamisch vlak is er vooruitgang geboekt. Bij 250 km/u genereert de 849 Testarossa 415 kilo downforce, 25 kilo meer dan de SF90. De actieve achterspoiler en nieuw ontworpen vortex generators zorgen niet alleen voor meer downforce, maar verbeteren ook de koeling van motor en remmen met 15 procent. De hybride-accu is 7,5 kWh groot en goed voor 25 volledig elektrische kilometers. In Duitsland heeft het merk ondertussen de rechten verloren voor de naam Testarossa. We weten nog niet hoe de bolide bij onze oosterburen moet gaan heten.

Nieuwe Ferrari

Het interieur weerspiegelt Ferrari’s filosofie van een rijdersgerichte cockpit. Een nieuw stuur met mechanische knoppen is in de Testarossa gemonteerd en een HMI-systeem brengen hightech bedieningsgemak. Daarnaast kreeg de bolide een hogere middenbrug en is ook het exterieur helemaal aangepakt. Te zien is dat alle carrosseriedelen zijn aangepakt.

Qua technische snufjes voegt Ferrari zijn ‘FIVE’-systeem aan de Testarossa toe. Dit digitale hulpje voorspelt voertuiggedrag in real time en maakt de elektronische rijhulpen sneller, consistenter en effectiever dan op eerdere modellen. Dat zorgt in de praktijk voor later en harder remmen en scherpere reacties. De oude versie heeft ook meer technologie gekregen als restomod.