Ferrari deelt 75 miljoen euro aan bonussen uit! Zo bizar veel krijgt iedere medewerker
Het is dat we weten dat Ferrari sportauto’s bouwt, anders zouden we denken dat er in Maranello geld wordt gedrukt. Want de nettowinst is er ieder jaar zó hoog dat medewerkers steevast een megabonus krijgen.
Ferrari heeft vorig jaar minder auto’s verkocht dan in 2024 (13.640 tegenover 13.752), maar daarop wel meer verdiend. De nettowinst kwam 80 miljoen euro hoger uit, op 1,6 miljard euro.
Ferrari keer jaarlijks bonus uit
Wat heb je daar als medewerker van Ferrari aan? Heel wat, want het bedrijf keert zijn Italiaanse personeel ieder jaar een flinke bonus uit. Die is over 2025 vastgesteld op 14.900 euro per persoon. In 2024 was dat nog 14.400 euro per persoon.
Maar inderdaad, het staat er echt: alleen de mensen die in Italië voor Ferrari werken krijgen die bonus uitgekeerd. Sta je wel op de loonlijst van het bedrijf, maar staat je kantoor ergens anders op de wereld, dan heb je pech.
Meest controversiële model ooit
Ferrari staat overigens op het punt om zijn meest controversiële model ooit te lanceren: de elektrische Luce. Dat wordt een vierdeurs cross-over (meer sedan dan SUV) met ruim 1.000 pk en een in het oog springend dashboard van de hand van Apple-designer Jony Ive.
