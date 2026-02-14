Ferrari brengt zeldzame gouden en zilveren munten uit vanaf 350 euro: geen zekere investeringen
Edelmetalen als goud en zilver worden vaak gezien als zekere investering, net als Ferrari’s overigens. Combineer je die twee, dan wordt het twijfelachtig. Ferrari vraagt bijna 4.500 euro voor een munt die 100 euro aan waarde representeert.
Met de munten wil het Italiaanse merk de successen in de motorsport vereeuwigen. Leuk voor een fanatieke numismaat of Ferrari-liefhebber, maar ook behoorlijk duur.
350 euro voor zilveren Ferrari-munten
Je kunt de zilveren Ferrari-munten vanaf 4 juni 2026 kopen. De set bestaat uit drie munten die ieder een nominale waarde van 6 euro hebben. De set kost 350 euro. Er worden in totaal 5.000 zilveren sets geslagen. De zilveren munten hebben als thema de hybride V6-motor.
Bij de gouden munt is het verschil tussen de nominale waarde en uitgifteprijs nog hoger. Ferrari vraagt 4.450 euro voor de munt waarin de 499P is geslagen. De nominale waarde bedraagt slechts 100 euro. De munt wordt op 9 april 2026 verkocht.
De vraag is natuurlijk of dit soort Ferrari-munten een groot liefhebberspubliek bereiken dat de exemplaren koste wat het kost wil hebben. Dan zouden ze door schaarste nog wat waard kunnen worden, maar de kosten voor de munten staan niet in verhouding tot de nominale waarde.
