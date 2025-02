Deel dit: Share App Mail Tweet

Ferrari 12Cilindri Spider: V12 met 9500 toeren

Ferrari laat zijn hart spreken. Twaalf kamers vol emotie, diepgeworteld in het DNA. De Ferrari 12 Cilindri Spider is alles waar het merk voor staat. Met een reusachtige V12 zonder turbo’s onder een lange motorkap en twee stoelen in de ereloge.

De Ferrari 12Cilindri is de opvolger van de 812 Superfast en die was iets te veel hypercar en iets te weinig GT. De nieuwe, maar klassiek opgezette Spider moet dat rechtzetten. De hightech neus is een eerbetoon aan de 365 GTB/4, liefkozend Daytona genoemd. Het zwarte deel tussen de koplampen en de vorm van de lichtunits zorgen voor herkenning. Vooral als je gehurkt schuin voor de auto zit en naar het front kijkt, is de gelijkenis treffend. De aluminium motorkap scharniert naar voren open en neemt de spatborden mee, net als eind jaren zestig bij de Daytona. Prachtig om te zien, net als de V12 die achter de vooras ligt.

De Ferrari 12Cilindri heeft twee vleugels

Maar eerst wandelen we langs de flanken van de Ferrari Spider 12Cilindri richting de bulten op het achterdek. Daar zitten kleine vleugeltjes in om de rijwind naar achter te begeleiden en te voorkomen dat turbulentie het interieur in slaat. De achterzijde heeft geen ronde achterlichten en een flinke diffuser om de 4,73 meter lange GT aan de grond te houden.

Dat doen ook de twee spoilers in het zwarte paneel in de achtersteven. Ze veren vanaf 60 km/h gelijktijdig op en blijven omhoog tot 300 km/h. Bij 250 km/h zorgen ze voor 50 kg downforce om de stabiliteit te bewaken. Op de run boven 300 km/h liggen ze weer plat om de luchtweerstand te verlagen en meer dan 340 km/h mogelijk te maken.

Colosseum

Nog meer cijfers over de Ferrari 12Cilindri Spider: hij weegt 1620 kg en is 60 kg zwaarder dan de coupé. De inklapbare hardtop is van aluminium en een fabricaat van het Duitse Webasto. Het functioneert tot een snelheid van 45 km/h en de transformatie duurt 14 seconden. In die tijd verandert de wereld aan boord van de 12Cilindri. De concertzaal wordt een Colosseum.

Kunst

De Ferrari 12 Cilindri Spider kost 550.533 euro en is daarmee vijftig mille duurder dan de dichte variant. Met de prijzige opties kruipt de prijs zomaar naar 700.000 euro. Onvoorstelbaar veel geld voor een gewone sterveling, maar voor de clientèle gewoon een cijfer dat toegang geeft tot kunst. Het puur ademende meesterwerk van Ferrari voldoet aan de strengste emissie-eisen in Europa, China en de VS. Een wereldprestatie. Daar zijn wel de nodige partikelfilters en katalysatoren voor nodig. Die dempen de oerkreten van het blok dat grotendeels identiek is aan de V12 in de 812 Competizione.

Dubbelrol

De Ferrari 12Cilindri Spider draait maximaal 9500 toeren per minuut en de F140HD-motor brult er 830 pk uit. Het hoogtoerige karakter blijkt ook uit de trekkracht van 678 Nm bij 7250 toeren. Bizar veel voor een atmosferische krachtbron en bij absurd veel krukasomwentelingen. Maar de 6,5-liter inhoud geeft hem ook souplesse, want bij 2500 toeren minuut is al 80% van het koppel beschikbaar. Dat is hij schatplichtig aan de dubbelrol die hij speelt: de huilende hypercar en tegelijkertijd een gracieuze GT.

Met dank ook aan het veelzijdige onderstel. De achtbak met dubbele koppeling komt uit de SF90 en 296 GTB. Hij heeft in vergelijking met de zevenbak in de 812 Superfast een kortere eindoverbrenging. Daardoor accelereert hij feller door zijn lagere versnellingen en het lange achtste verzet moet ervoor zorgen dat Zuid-Frankrijk met twee tankstops is te halen.

Ferrari 12Cilindri Spider kent nagenoeg geen onderstuur

De Ferrari 12Cilindri Spider kent nagenoeg geen onderstuur. Met dank aan 275 millimeter breed rubber op de voortrein. Het is de achteras die het grensbereik begint af te tekenen. De neus wordt naar binnen geduwd en de achterkant begint geleidelijk te schuiven. Het geavanceerde Side Slip Control staat een glijpartij toe. Ver genoeg om heel even de schrik en de kick te ervaren van een overstuurde Ferrari, totdat de hulpjes zonder gezichtsverlies voor de bestuurder de boel corrigeren. Met alles uit moet je wakker zijn, want als die 315 millimeter brede achterbanden grip verliezen, zet de kont ook door. Maar met de snelle besturing en de fel aan het gas hangende V12 is opvangen echt wel te doen.

EINDOORDEEL

Meer GT en nauwelijks minder hypercar dan zijn voorganger de 812 Superfast. Schitterende mix van Ferrari classicisme en onvermijdelijk modernisme. De V12 blijft een meesterwerk.