FBI neemt Mercedes van meer dan 11 miljoen euro in beslag, maar de gouden tip kan je nog meer opleveren

De Amerikaanse veiligheidsdienst, de FBI, heeft een Mercedes CLK-GTR ter waarde van meer dan 11 miljoen euro in beslag genomen. De auto was eigendom van Ryan James Wedding, een Olympiër die de drugshandel in ging.

Wie denkt dat dit soort tafere­len alleen aan de andere kant van de oceaan plaatsvinden, heeft het mis. Autovisie nam eerder een kijkje bij Domeinen Roerende Zaken, waar in Nederland in beslag genomen auto’s en andere goederen worden opgeslagen.

Hoewel je ook in de Nederlandse opslag veel dure auto’s ziet, is deze Mercedes CLK-GTR uit 2002 wel erg bijzonder. De auto werd gebouwd als homologatiespecial zodat Mercedes in de jaren 90 met dit model kon deelnemen aan de 24 uur van Le Mans. In totaal zijn er slechts twintig exemplaren gebouwd. Van deze roadster zijn er slechts zes exemplaren gebouwd. Van deze roadster zijn er zes gemaakt.

Homologatiespecial Een homologatie special is een straatauto die is gebouwd om te voldoen aan de homologatieregels voor racewagens binnen een bepaalde klasse. Dit betekent dat de autofabrikant een gelimiteerde serie van deze straatauto’s produceert, zodat deze kunnen deelnemen aan races of rally’s.

Deze hyperexclusieve Mercedes ziet er misschien niet straatlegaal uit, maar dat is hij wel. Toch voelt hij zich daar niet bepaald thuis. Zijn 6,9-liter V12 levert 631 pk en 731 Nm aan koppel. Dit vermogen gaat via een sequentiële transmissie naar alleen de achterwielen. Het is dus een indrukwekkend apparaat dat alleen in de juiste handen een waar racemonster is.

De Mercedes die in beslag is genomen door de FBI was van de Canadese snowboarder. Wedding wordt beschuldigd opdracht te hebben gegeven tot de moord op een getuige in een zaak tegen hem. Overigens is de beloning die leidt tot zijn aanhouding hoger dan de waarde van de auto: de gouden tipgever kan rekenen op bijna 13 miljoen euro. Overigens heb je geen miljoenen nodig om een toekomstige klassieker te kopen. Voor minder dan 1.500 euro koop je er al een.