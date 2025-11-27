FBI neemt Mercedes van meer dan 11 miljoen euro in beslag, maar de gouden tip kan je nog meer opleveren
De Amerikaanse veiligheidsdienst, de FBI, heeft een Mercedes CLK-GTR ter waarde van meer dan 11 miljoen euro in beslag genomen. De auto was eigendom van Ryan James Wedding, een Olympiër die de drugshandel in ging.
Wie denkt dat dit soort taferelen alleen aan de andere kant van de oceaan plaatsvinden, heeft het mis. Autovisie nam eerder een kijkje bij Domeinen Roerende Zaken, waar in Nederland in beslag genomen auto’s en andere goederen worden opgeslagen.
Mercedes van 11 miljoen euro in beslag genomen door FBI
Hoewel je ook in de Nederlandse opslag veel dure auto’s ziet, is deze Mercedes CLK-GTR uit 2002 wel erg bijzonder. De auto werd gebouwd als homologatiespecial zodat Mercedes in de jaren 90 met dit model kon deelnemen aan de 24 uur van Le Mans. In totaal zijn er slechts twintig exemplaren gebouwd. Van deze roadster zijn er slechts zes exemplaren gebouwd. Van deze roadster zijn er zes gemaakt.
Deze hyperexclusieve Mercedes ziet er misschien niet straatlegaal uit, maar dat is hij wel. Toch voelt hij zich daar niet bepaald thuis. Zijn 6,9-liter V12 levert 631 pk en 731 Nm aan koppel. Dit vermogen gaat via een sequentiële transmissie naar alleen de achterwielen. Het is dus een indrukwekkend apparaat dat alleen in de juiste handen een waar racemonster is.
De Mercedes die in beslag is genomen door de FBI was van de Canadese snowboarder. Wedding wordt beschuldigd opdracht te hebben gegeven tot de moord op een getuige in een zaak tegen hem. Overigens is de beloning die leidt tot zijn aanhouding hoger dan de waarde van de auto: de gouden tipgever kan rekenen op bijna 13 miljoen euro. Overigens heb je geen miljoenen nodig om een toekomstige klassieker te kopen. Voor minder dan 1.500 euro koop je er al een.
Accijnzen en belastingen: dit gaat er met de prijs van benzine gebeuren in 2026
Lees ook:
Ook interessant
-
Elektrische microcars eenvoudig op te voeren: 80 km/h voor een paar honderd euro
-
Crashtests vanaf 2026 strenger: extra punten voor auto’s die jou goed in de gaten houden
-
Accijnzen en belastingen: dit gaat er met de prijs van benzine gebeuren in 2026
-
Rijd jij in deze auto? Dan moet je hem waarschijnlijk teruggeven aan de dealer
-
Rijd je in één van deze vijf auto’s, dan ben je vast een 65-plusser
-
Bijna 1300 pk en meer dan 50 procent goedkoper: kan de Zeekr 001 FR de Lucid Air Sapphire verslaan?
-
BMW komt met verdrietig nieuws en neemt afscheid van legendarisch model, komt er nog een nieuwe generatie?
-
Verkeerswethouder Amsterdam kondigt fatbikeverbod aan: ‘De ellende moet stoppen’
-
Door deze opmerkelijke belastingwijzigingen ga jij pas veel later elektrisch rijden
-
Nederlandse studenten bouwen auto die je zelf kunt repareren: ‘ingebouwde gereedschapskist en reparatie-app’
-
Duik in de prijslijst: dit heeft de BYD Seal 6 Touring te bieden
-
Zo stijgen Chinese drones eenvoudig en snel op vanuit het dak van een auto