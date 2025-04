Deel dit: Share App Mail Tweet

Fast and Furious-held Sung Kang mogelijk terug in nieuwe drift-film

Als autoliefhebber heb je natuurlijk alle Fast and Furious-films gezien. Sung Kang, een van de acteurs van de films, zou terugkeren in een nieuwe drift-film. Althans, dat is het gerucht.

De 53-jarige acteur was tijdens een Formula Drift-evenement te zien in een conciërge outfit. Ook had hij een hoed op, droeg hij een mondkapje en had hij meerdere bezems bij.

Fast and Furious-held Sung Kang mogelijk acteur in drift-film

Volgens Amerikaanse media zijn er tijdens het evenement opnames gemaakt voor een nieuwe film gericht op driften en stuntrijden. Sung Kang werd eerder al gespot in soortgelijke kleding tijdens een auto-evenement in New Jersey.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De rijscènes van de film worden naar verluidt geregisseerd door Brian Scotto. Hij is niet alleen acteur, maar was ook een van de drijvende krachten achter de Gymkhana-films van Ken Block.

Voorlopig is nog onduidelijk om welke film het draait en wat de rol van Sung Kang exact is. Wil je op de hoogte blijven van dit nieuws? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.