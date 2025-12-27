Deel dit: Share App Mail Tweet

Fan van Max Verstappen? Dan móét je in de kerstvakantie naar het Louwman Museum

Nou is een bezoek aan het Louwman Museum in Den Haag altijd een goed idee, maar voor fans van Max Verstappen (of zijn vader Jos) is het bijna een moetje deze kerstvakantie.

Het Louwman Museum heeft regelmatig speciale exposities, zoals over de supercars uit de jaren negentig en de art cars van BMW. Van 19 december tot en met 18 januari besteedt het aandacht aan het raceteam Van Amersfoort Racing, dat al vijftig jaar jonge rijders begeleidt op hun weg naar hogere klasses.

Kampioenmakers in het Louwman Museum

De expositie heet Kampioenenmakers en bestaat uit tien raceauto’s, waarin negen coureurs hun talenten ontwikkelden en uitbouwden. Denk aan Max Verstappen, Jos Verstappen, Tom Coronel, Oliver Bearman, Franco Colapinto, Marcel Albers en Huub Rothengarter.

Extra openingsdagen in de kerstvakantie

Het Louwman Museum is op eerste kerstdag gesloten, maar op tweede kerstdag én oudejaarsdag open van 10:00 tot 16:00. Normaal gesproken blijven de deuren op maandag dicht, maar 29 december gaan ze dit jaar gewoon open.

