Deel dit: Share App Mail Tweet

Fabrikant verwoest met auto reputatie van alle Chinese merken

‘Make in China’, ooit was dit het teken van goedkope productie en namaakspullen. Dat is inmiddels veranderd. Serieuze merken als Xpeng, BYD en MG kunnen zich vaak meten met Europese concurrentie. Helaas verwoest fabrikant Dreame de reputatie die Chinese fabrikanten aan het opbouwen zijn.

Niet lang geleden bestond de Chinese autoproductie met name uit het namaken van modellen uit Japan en Europa. Zo had BYD een schaamteloze Aygo-kloon en vonden we dit jaar nog op de Shanghai Autoshow flink wat copy-cats.

Dreame

Toch staan deze auto’s niet in verhouding met waar stofzuigerfabrikant Dreame nu mee bezig is. Eerst lieten zij een namaak-Bugatti zien en nu komen ze op de proppen met hun tweede auto: een directe kloon van de Rolls-Royce Cullinan.

Over de technische specificaties van het model, laat de fabrikant nog weinig los. Duidelijk is wel dat het hier al om een gebouwde auto gaat, geen digitale render. Daarbij gaan er geruchten rond dat Dreame in Duitsland EV’s wil gaan bouwen.

Ongetwijfeld kan de auto niet op deze manier in Europa worden verkocht en zal Rolls-Royce hier een stokje voor steken. Door vandaag de dag nog steeds een auto op deze manier na te maken en te tonen, laat de fabrikant zien dat het zichzelf noch de auto-industrie in het thuisland serieus neemt.