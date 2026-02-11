Deel dit: Share App Mail Tweet

F1-coureur (19) crasht met 300.000 euro kostende Mercedes, enkele dagen nadat hij deze ophaalde

Ook coureurs maken weleens brokken. In het geval van de 19-jarige Andrea Kimi Antonelli loopt de schade direct behoorlijk op. Enkele dagen na het ophalen van zijn nieuwe bolide crasht hij, met behoorlijk materieel verlies tot gevolg. Gelukkig bleef hij ongedeerd.

Antonelli is een Italiaanse autocoureur die rijdt voor het team van Mercedes. Hij was niet in Italië, maar reed in San Marino. Daar mag hij wel met dit soort snelle auto’s rijden. In Italië moet je minimaal drie jaar je rijbewijs hebben om in auto’s met meer dan 75 kW (102 pk) aan vermogen te rijden.

Crash met gloednieuwe Mercedes-AMG GT

Antonelli is dus ongedeerd, maar de auto werd flink beschadigd door het eenzijdige ongeval. Zonde, want hij had de AMG net opgehaald. Daarbij is het een exclusief model.

Het gaat om een Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+ ‘Motorsport Collectors Edition’. De naam is ongetwijfeld ongeveer net zo lang als de reparatierekening, want de auto heeft een nieuwprijs van bijna 330.000 euro. Van deze AMG zijn er slechts 200 gemaakt. Allemaal hebben ze een 612 pk sterke 4,0-liter biturbo-V8. Onduidelijk is of de auto van Antonelli nog gerepareerd kan worden en wat de exacte kosten zijn.