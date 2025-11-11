Deel dit: Share App Mail Tweet

F1-auto’s klinken volgens Max Verstappen als ‘stofzuigers’, maar er is hoop

Volgens viervoudig Formule 1-kampioen Max Verstappen klinken de huidige hybride V6-motoren als ‘stofzuigers’. Hij vindt het maar niks. Gelukkig lijkt er een grote verandering aan te komen.

Sinds 2014 dicteert het Formule 1-reglement dat raceteams een 1,6-liter V6-turbomotor met hybridetechniek als krachtbron moeten gebruiken. Die motoren zijn relatief efficiënt en mede vanwege hun elektrokracht enorm sterk, maar door het gedempte geluid klinken ze niet bijster indrukwekkend.

Max Verstappen verlangt naar hoogtoerige V10-motoren

In de podcast Pelas Pistas klaagt de Nederlander over het tekort aan emotie dat de huidige Formule 1-motoren opwekken. Eerder uitte hij in diezelfde podcast al forse kritiek op deze circuits. De Red Bull-rijder hoeft niet lang na te denken als hij wordt gevraagd naar zijn favoriete jaren van de Formule 1. “Het begin van deze eeuw”, antwoordt Verstappen. “Dus van 2000 tot 2005.” Dat heeft alles te maken met de motoren uit die tijd.

Destijds werd nog gereden met hoogtoerige V10-motoren die werkelijk alles overstemden. “Niet alleen ín de paddock, maar al onderweg ernaartoe kreeg je kippenvel van het geluid.” Die beleving is volgens Max Verstappen heel belangrijk. “Het maakt daarbij niet uit of een F1-auto 300 km/h of 350 km/h haalt.”

Huidige F1-auto’s klinken als ‘stofzuigers’

“Tegenwoordig klinken Formule 1-auto’s als een stofzuiger als ze langskomen op het rechte stuk”, grapt Max Verstappen. “Het is misschien minder schadelijk voor onze oren, maar ze bieden veel minder emotie.”

Hoewel volgend jaar nieuwe regels in werking treden, zal het geluid nog niet drastisch veranderen. Hoewel de verbrandingsmotor in grote lijnen hetzelfde blijft, zal de elektromotor de helft van het totaalvermogen voor zijn rekening nemen.

Keert de Formule 1 terug naar V8-motoren?

Toch zijn er ook mogelijke veranderingen op komst die het geluid van Formule 1-auto’s wel ingrijpend kunnen veranderen. Niet bij de nieuwe regels van 2026, maar bij de daaropvolgende reglementenwijziging.

FIA-baas Mohammed Ben Sulayem dringt al enige tijd aan op de terugkeer van de atmosferische V8-motor (eerder wilde hij zelfs de V10 weer tot leven wekken). Een geweldig klinkende motor waarmee ook al van 2006 tot en met 2013 werd gereden in de F1. De terugkomst van deze V8 zou wel gepaard gaan met hybridetechniek.

Een atmosferische V8 (dus zonder turbo’s of supercharger) met een hybride component zou de krachtbron minder complex maken. Ben Sulayem hoopte teams ervan te kunnen overtuigen al in 2029 de overstap te maken en de krachtbron die komend seizoen wordt geïntroduceerd achter te laten, maar daar waren niet alle F1-motorfabrikanten het mee eens.

De eerstvolgende reglementenwijziging is in 2031. Hopelijk zien we dan een terugkeer naar de V8. Dat zou Max Verstappen ook vrolijk stemmen, als dan überhaupt nog in de Formule 1 rijdt. De laatste tijd weet deze raceklasse immers steeds meer interesse van de Nederlander te wekken.