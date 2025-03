Deel dit: Share App Mail Tweet

Extreme Pagani Huayra R voor het allereerst in Nederland te zien

Hoe weet je dat je geld teveel hebt? Als je 2,6 miljoen euro, exclusief belastingen, kunt uitgeven aan een auto waarmee je niet eens de openbare weg op mag. We hebben het over de extreme Pagani Huayra R, die met Pasen voor het allereerst in Nederland te zien zal zijn.

Want van 17 tot en met 21 april wordt in de RAI in Amsterdam de International Amsterdam Motor Show (IAMS 2025) gehouden. Het event legt de nadruk op performance en design, wat betekent dat er vooral dure en exclusieve sportwagens te zien zullen zijn.

Maar dertig stuks van Pagani Huayra R

Een primeur is de komst van de exotische Pagani Huayra R, die nog nooit in Nederland te zien is geweest. Het model werd in 2021 gepresenteerd als circuitvariant van de Huayra. Gehomologeerd voor races is de R echter niet, dus kan hij alleen worden gebruikt voor trackdays.

De Pagani Huayra R wordt aangedreven door een 6,0-liter atmosferische V12, die een vermogen van 850 pk en 750 Nm koppel produceert. In de ‘gewone’ Huayra ligt een twinturboblok, dat goed is voor 740 pk en 1.000 Nm. De R is daarentegen 300 kilo lichter en weegt slechts 1.050 kilo.

Pagani heeft slechts dertig stuks van de Huayra R gebouwd. Daarmee is het model iets minder zeldzaam dan de Zonda R, waarvan maar vijftien exemplaren zijn. Voor de circuit-Huayra vroeg Pagani 2,6 miljoen euro, exclusief belastingen.

Praga Bohema gereden door Autovisie

De Huayra R is één van de vele supersportwagens en hypercars die half april te zien zullen zijn tijdens de IAMS 2025. Interessant is dat ook de Praga Bohema aanwezig is, waar Autovisie-collega Coen Grutters als enige in Nederland een uitgebreide video over heeft gemaakt.