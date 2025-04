Deel dit: Share App Mail Tweet

Extreem duur optiepakket bezorgt je sterkste brandstofmotor ooit

Het is bizar om te bedenken dat productieauto’s met meer zo’n 2.000 pk tegenwoordig geen unicum meer zijn. In de meeste gevallen gaat het om (deels) elektrische auto’s. De Hennessey Venom F5 Evolution moet daar niks van hebben.

Gek genoeg bestond er de vraag naar een nóg sterkere variant van de ‘gewone’ Venom F5 (die al dik 1.800 pk heeft). U vraagt, wij draaien, zal Hennessey gedacht hebben. Zo is het Evolution-pakket ontstaan. Volgens de hypercarfabrikant uit Texas wordt de Venom F5 daarmee de sterkste straatauto ooit met verbrandingsmotor (de titel grootste verbrandingsmotor ooit gaat naar dit 26,7 meter lange gevaarte).

V8 met 2.059 pk

Uit een 6,6-liter V8 met twee turbo’s wordt maar liefst 2.031 horsepower geperst, dat vertaalt zich naar 2.059 pk (ja, bhp en pk verschillen van elkaar). Hierbij krijgt de Hennessey Venom F5 Evolution geen verdere ondersteuning van elektromotoren.

Wel zijn vrijwel alle onderdelen tot in het kleinste detail verfijnd. Denk aan de enorme Precision-turbo’s, de aluminium zuigers, drijfstangen, titanium kleppen en high-flow brandstofinjectoren. Over brandstof gesproken, de Hennessey Venom F5 Evolution rijdt op E85.

Zijn immense vermogen komt vrij bij 8.000 toeren per minuut. Zijn maximale koppel van 1.959 Nm levert de hypercar bij 5.200 toeren. In slechts 10,3 seconden sprint de Amerikaan van 0 naar 200 miles per hour (omgerekend zo’n 322 km/h).

Prijs van het Hennessey Venom F5 Evolution-pakket

Heb je net een standaard Hennessey Venom F5 gekocht? Niet getreurd. Je kunt het Evolution-pakket er ook achteraf nog bij kopen. Kosten? Een kwart miljoen euro. Wilt u de bon?