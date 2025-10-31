Deel dit: Share App Mail Tweet

Voormalig Tesla-ingenieurs zijn Musk te snel af met nieuwe Roadster

De Britse start-up Longbow toont zijn eerste rijdende model. De elektrische sportauto, de Speedster, heeft een laag gewicht en is gemaakt door voormalige Tesla-ingenieurs Daniel Davy en Mark Tapscott. Daarmee zijn ze de nieuwe Roadster die Elon Musk al járen belooft te snel af.

De Longbow Speedster is in slechts zes maanden tijd geëvolueerd van schets naar rijdend prototype en moet in 2026 in productie gaan. Longbow noemt het model een ‘spirituele opvolger van iconen als de Lotus Elise en Jaguar E-Type.’

Longbow Speedster als lichtgewicht roadster

De Speedster is volledig vanaf nul ontworpen, met een aluminium chassis en een compacte elektrische aandrijflijn die gebruikmaakt van ‘module-naar-chassis’-technologie. Daarbij zijn de batterijmodules direct in het frame geïntegreerd, wat zorgt voor extra stijfheid en minder massa.

De Longbow Speedster heeft een gewicht van slechts 895 kilogram en is daarmee een absolute lichtgewicht in de wereld der elektrische auto’s (al is deze Nederlandse elektrische roadster nóg lichter). De Speedster sprint van 0 naar 100 km/u in 3,5 seconden en biedt een ietwat tegenvallende actieradius van zo’n 275 kilometer (WLTP).

De topsnelheid is niet bekend, maar is dat heel relevant als je geen voorruit hebt? De vanafprijs ligt op omgerekend ruim 110.000 euro. Een gesloten versie, de Longbow Roadster, volgt later met een startprijs van bijna 75.000 euro.

Ex-Tesla-ingenieur aan het roer van nieuwe EV-merk

Voor de ontwikkeling van de auto hebben verschillende mensen met expertise advies gegeven. Denk hierbij aan de oud-CEO’s van Lotus, Alpine en McLaren. Volgens CEO en voormalig Tesla-medewerker Daniel Davy is de Speedster een letterlijke belichaming van hun ontwikkelingsfilosofie: ‘Speed of Lightness’. Het doel was niet om een hypercar te bouwen, maar een pure sportauto. De eerste leveringen van de Speedster staan gepland voor 2026 en volgens Longbow is de eerste jaargang (150 stuks) nu al uitverkocht.