Even stoer doen komt Lamborghini Huracán-rijder duur te staan
Hoewel supercars vandaag de dag toegankelijker zijn dan equivalenten uit de nineties, kunnen ze je ook nu nog bijten. Daar is ook deze Amerikaanse Lamborghini Huracán-rijder op pijnlijke wijze achter gekomen.
Als wat lijkt op een Lamborghini Huracán Evo bij een kruising in de Amerikaanse staat Californië links afslaat, gaat het mis. Althans, het gaat mis wanneer de bestuurder besluit dat op stoere wijze te doen.
Lamborghini Huracán Evo verliest macht over het stuur
Hoewel de Huracán is voorzien van vierwielaandrijving en slimme systemen, kun je het te bont maken. Bijvoorbeeld door de tractie- en stabiliteitscontrole (deels) uit te zetten. Zo ging het in Nederland eerder gruwelijk mis met deze bekende BMW M4 CS.
Zo bizar veel kost één nieuwe Ferrari Purosangue-schokdemper
Ook hier lijkt dat te zijn gebeurd. Want als de 639 pk sterke 5,2-liter V10 zijn vermogen loslaat, breekt de achterkant uit. Een overcorrectie mag niet meer baten. Mogelijk verergert door een harde remactie slingert de Italiaanse supercar een keer heen en weer, alvorens hij met een ferme tik tegen middenbermgeleider knalt.
‘Te veel zelfvertrouwen’
De bestuurder, die er overigens zonder kleerscheuren vanaf is gekomen, laat op sociale media weten dat hij door de vierwielaandrijving ‘iets te veel zelfvertrouwen’ had gekregen. “Daarvoor ben ik nog nooit de controle kwijtgeraakt”, stelt hij.
Duidelijk is hoe het rechter achterwiel na de klap scheef onder de auto staat. Daarnaast heeft de velg, dat overigens niet af fabriek onder de auto zat, behoorlijke schade opgelopen. Bij het ongeval werden ook de sideskirt en de voorbumper aangetikt. Er is een goede kans dat ook de onderkant van de Lamborghini is beschadigd.
Een pijnlijke en prijzige dag voor de bestuurder. In Nederland kost een Lamborghini Huracán Evo meer dan drie ton. De schade repareren zal dan ook een duur geintje worden. We weten immers dat zelfs ogenschijnlijk simpele onderdelen van Lamborghini al schrikbarend duur zijn. En dat staat nog los van de modificaties die deze eigenaar heeft uitgevoerd.
