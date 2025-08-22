Deel dit: Share App Mail Tweet

EV-rijders krijgen gratis meer actieradius met dit knopje

Gratis actieradius? Jazeker. Als je een elektrische auto rijdt, kun je waarschijnlijk flink wat elektriciteit op jaarbasis besparen door op een simpel knopje te drukken: die van de airco.

Fabrikanten van elektrische auto’s claimen vaak mooie verbruikscijfers en forse actieradii. Echter, uit praktijktesten van Autovisie blijkt dat EV’s vaak hun fabrieksopgave niet halen.

Meer actieradius door airco uit te zetten

Om dichter bij de actieradius te komen die de fabrikant opgeeft, kun je de airco van je auto vaker uitzetten. Want zeg nou eerlijk, in Nederland is het op dagen als dit niet nodig en je kunt volgens onderzoek van Geotab toch flink energie besparen. Overigens zocht Geotab eerder al uit of snelladen slecht is voor de accu van jouw elektrische auto.

Dit bespaar je door de airco uit te zetten

Uit data van 4.200 elektrische auto’s blijkt dat de airco gemiddeld genomen 15 kilometer actieradius per uur kost. Let wel, deze cijfers zijn gemiddeld. Afhankelijk van buitentemperatuur, soort auto en snelheid kan een airco meer of minder energie vragen.

De ventilator verbruik veel minder

Volgens de onderzoekers verbruikt de airco ongeveer 20 keer meer dan de ventilator. Zet je airco dus iets vaker uit om energie te besparen. Een airco uitzetten en de ramen openen zal overigens eerder een negatieve invloed hebben op de actieradius van je elektrische auto. Dit omdat een open raam de stroomlijn flink beïnvloed.

Wat kan helpen om verder met je elektrische auto te komen in de zomer, en toch een koele auto te hebben, is de airco al aanzetten als je EV nog aangesloten is op de laadpaal. Veel EV’s kun je ook middels een app laten koelen voor vertrek. Daarbij is parkeren in de schaduw altijd een goed idee.