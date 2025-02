Deel dit: Share App Mail Tweet

EV-rijders betalen plots fors meer aan de publieke laadpaal

De laadtarieven aan openbare AC-palen zijn in januari fors gestegen. Uit onderzoek van laadpasaanbieder Tap Electric blijken EV-rijders afgelopen maand gemiddeld 13 procent duurder uit te zijn aan de publieke laadpaal.

Voor het onderzoek werden laadtarieven in 217 verschillende plaatsen vergeleken. Ook eventuele boetes voor laadpaalklevers werden in ogenschouw genomen. Mogelijke extra kosten van laadpasproviders zijn hier niet in meegenomen.

Kosten publieke laadpaal flink gestegen

De gemiddelde stijging bedraagt 13 procent. Die stijging is niet op jaarbasis, maar ten opzichte van december 2024.

Bewoners van onder meer Deventer, Amsterdam, Dordrecht, Doetinchem en Arnhem zijn helemaal de klos. Volgens de onderzoekers zijn de laadkosten aan publieke laadpalen in die steden met 15 tot zelfs 40 procent toegenomen sinds de jaarwisseling. Slechts in een aantal plaatsen daalden de gemiddelde kosten.

Meer belasting voor laadpaalaanbieders

Voorheen genoten laadpaalaanbieders van een belastingvrijstelling, maar die is begin dit jaar komen te vervallen. Deze extra kosten worden doorberekend aan de consument.

Niet elke laadpaalverstrekker kan deze belasting direct in zijn tarieven verwerken. De tarieven van sommige laadpalen zijn namelijk vastgelegd, waardoor er onderling grote prijsverschillen kunnen ontstaan, soms zelfs in één en dezelfde straat.

Volgens Tap Electric-CEO Nico Spoelstra schuilt er echter meer achter de plotse prijsstijging: “Publieke laadpaalaanbieders maken op verschillende momenten lokale afspraken met gemeenten, wat kan leiden tot uiteenlopende prijsupdates. Hierdoor hanteert dezelfde aanbieder soms verschillende tarieven binnen dezelfde stad of zelfs dezelfde straat, zoals bijvoorbeeld het geval is in Rotterdam.”

EV-rijden steeds minder betaalbaar

Degenen met een laadpaal aan huis, zullen hier weinig last van ondervinden. Het probleem: lang niet iedereen heeft een eigen oprit. Diegenen hebben geen keuze en zijn aangewezen op de publieke laadpaal, waarvan de gemiddelde kosten nu flink gestegen zijn.

Deze prijsstijging is een bittere pil voor EV-fanaten, zeker omdat al vóór deze prijsstijging bleek dat elektrisch rijden inmiddels duurder is dan rijden in een brandstofauto.