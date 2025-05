Deel dit: Share App Mail Tweet

EV-occasion kopen? Bij dit merk geen zorgen over slechte accu

Nu het aantal EV-occasions groeit, is elektrisch rijden voor meer mensen betaalbaar. Toch blijven veel occasionkopers huiverig voor de accu van een gebruikte elektrische auto. Polestar wil die zorgen wegnemen.

Dat er zorgen bestaan over de accu van EV-occasions is niet vreemd. Het batterijpakket is namelijk een belangrijk en vooral kostbaar component.

EV-accu vervangen kan héél duur zijn

Mocht een accu na het verstrijken van de garantietermijn aan vervanging toe zijn, dan kan dat flink in de papieren lopen. Bedragen die boven de 10.000 euro uitkomen, zijn daarbij niet ongebruikelijk. Enige terughoudendheid bij kopers van elektrische tweedehandsjes is dan ook te begrijpen.

Toch lijkt de degradatie van accu’s in tweedehands EV’s mee te vallen. De ANWB stelt dat de accu in een elektrische auto jaarlijks zo’n 2 procent van zijn capaciteit verliest. Je levert bij een gebruikte EV dus wel wat actieradius in, maar niet gigantisch veel.

BSOH-certificaten bij Polestar 2-occasions

Polestar wil de verkoop van gebruikte 2’s stimuleren door zogeheten BSOH-certificaten te introduceren. Dit staat voor Battery State-Of-Health.

De accu wordt onderzocht en daar rolt een percentage uit dat aangeeft hoe vitaal het batterijpakket nog is. Dit batterijonderzoek maakt vanaf nu deel uit van Polestars Pre-owned-inspectie.

Zelf eenvoudig accu van elektrische auto testen

Zo’n rapport geeft dus in inkijkje in de gezondheid van een accu en biedt kopers zodoende iets meer zekerheid. Toch is het niet nodig om een gebruikte Polestar te kopen als je deze zekerheid wil. Voor niet al te veel geld kun je immers ook zelf een accudegradatietest laten uitvoeren.