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EV-lader moet het ontgelden nadat olifant blijft haken achter laadkabel: duizenden euro’s schade

Tijdens de nachtelijke patrouille van een kudde olifanten bleef een van de dieren haken achter een laadkabel. Vervolgens moest de EV-lader het ontgelden, met duizenden euro’s schade tot gevolg.

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Nou ja, euro’s? De rekening wordt ongetwijfeld betaald met Chinese renminbi. Het voorval vond immers plaats in Yunnan, een bosrijke provincie in het zuidwesten van China. In die provincie, die overigens bijna tien keer zo groot is als Nederland, leven vandaag de dag enkele honderden olifanten.

Boze olifant sloopt EV-lader

Eerder deze maand trok een kudde op de late avond door een laadstation in het plaatsje Nanbanghe, vlakbij de grens met Myanmar. Een van de dieren raakte kortstondig verstrikt in een laadkabel. Dat zag een van zijn familieleden, vermoedelijk de moeder, en zij liet het daar niet bij zitten.

De Aziatische olifant beukte zonder pardon de complete EV-lader omver. Hoewel het slopen van zo’n hoogvoltage lader behoorlijk riskant kan zijn, raakte het dier gelukkig niet gewond. Volgens verschillende media waren er op het moment dat de kudde aan kwam wandelen onderhoudsmedewerkers ter plaatse die de het 3 fase-stroomtoevoer op tijd uitschakelden.

Duizenden euro’s schade

De schade wordt geschat op zo’n 20.000 Chinese renminbi. Omgerekend komt dat neer op ruim 2.500 euro. In Europa worden EV-laders niet gesloopt door olifanten, maar door heel andere ‘beesten’.

