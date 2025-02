Deel dit: Share App Mail Tweet

Europese Tesla-verkopen met tot wel 63 procent onderuit! En niet door Musk

Tesla heeft er een tegenvallende maand op zitten in Europa. Op alle belangrijke markten kelderden de verkopen enorm, ook in Nederland.

Tesla verkocht in 2024 voor het eerst in ruim een decennium minder auto’s dan in het jaar ervoor. Het is verleidelijk om die ontwikkeling toe te schrijven aan het steeds controversiëlere gedrag van topman Elon Musk, maar er zijn belangrijkere oorzaken.

Groeiende concurrentie

De wereldwijde markt voor elektrische auto’s groeit minder hard dan verwacht en loopt in sommige landen zelfs terug. Daarbij heeft Tesla te maken met een groeiende concurrentie, niet alleen uit China, maar ook uit Europa.

Gefacelifte Tesla Model Y

Dat het merk het in januari zo slecht deed in Europa komt waarschijnlijk ook doordat potentiële klanten wachten op de gefacelifte Model Y, die recent werd onthuld. De Model Y is het bestverkopende model van Tesla.

Elon Musk-effect in Duitsland

In Duitsland verkocht de fabrikant afgelopen maand maar 1.277 auto’s, wat 59,5 procent minder is dan in januari 2024. Nou moeten we daarbij aantekenen dat de EV-verkopen in Duitsland zijn gedecimeerd sinds de overheid eind 2023 plots de stekker uit alle subsidies trok.

Bovendien zal het bij onze oosterburen ook niet hebben geholpen dat Elon Musk de radicaal rechtse partij AfD steunt en tijdens de inauguratie van de Amerikaanse president Trump tot twee keer toe een gebaar maakte dat door sommigen gezien wordt als een Nazi-groet.

Sterkste daling in Frankrijk

In Frankrijk daalden de Tesla-verkopen met 63 procent, in Zweden met 44 procent, in Noorwegen met 38 procent en in Nederland met 42 procent. In het Verenigd Koninkrijk lijkt de daling wel mee te vallen, 12 procent, maar niet als je bedenkt dat de EV-markt er met 35 procent groeide.