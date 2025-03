Deel dit: Share App Mail Tweet

Europese grootmachten willen Trump keihard terugpakken

Het is een drukke boel op het wereldtoneel. Zeker nu Donald Trump de spanningen verder opvoert door met een enorme importheffing te komen. Deze taks geldt voor alle auto’s en auto-onderdelen die niet in Amerika zijn geproduceerd. Duitsland en Frankrijk pikken dat niet, zo klinkt het.

De twee Europese grootmachten willen een harde tegenreactie, om de Amerikaanse president te laten zien dat Europa niet zomaar buigt voor het harde beleid van de Verenigde Staten. Trump verhoogde de importheffing op buitenlandse auto’s en auto-onderdelen plotsklaps van 2,5 procent naar maar liefst 25 procent.

Toenemende vijandigheid

“De vijandigheid neemt toe”, zo stelt Éric Lombard, de Franse minister van Economische Zaken. Hij meent dat de EU haast niet anders kan dan vergeldingsmaatregelen instellen. “De enige oplossing voor de EU is om de tarieven voor Amerikaanse producten te verhogen.”

Omdat veel automerken al onder druk staan, is er niet de nodige marge om de heffingen voor eigen rekening te nemen. Daarom zal een deel van de kosten doorberekend worden aan de Amerikaanse consument. Die zal meer moeten betalen, of voor een andere auto moeten kiezen.

Duitse merken zullen taks van Trump goed voelen

Vooral Duitse merken zullen de Amerikaanse maatregel voelen. Veel auto’s en onderdelen worden vanuit Duitsland naar de Amerika verscheept. Enkele Europese fabrikanten hebben binnen de landsgrenzen van de Verenigde Staten wel fabrieken, maar zeker niet elk merk. Zo heeft Audi wel een productiefaciliteit in Mexico, maar niet in de VS.

Robert Habeck, de Duitse minister van Economische Zaken, stelt op LinkedIn dat de EU nu met een duidelijk antwoord moet komen. Europa mag niet gebukt gaan onder het beleid van de VS. Tegelijkertijd hoopt zowel Habeck als Lombard dat de EU en de Verenigde Staten in gesprek gaan om zo een verdere handelsoorlog te voorkomen. “Uiteindelijk schaden heffingen de VS, de EU en de globale handel in het algemeen”, stelt Habeck.