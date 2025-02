Deel dit: Share App Mail Tweet

‘Europese EV-verkoop stort dit jaar nog verder in’

De verkoop van elektrische auto’s is niet helemaal wat fabrikanten en overheden ervan verwacht hadden. Kredietverzekeraar Allianz Trade ziet ook dit jaar niet rooskleurig in voor EV-fabrikanten, met name die uit Europa. “Duitse autobouwers hebben de boot gemist.”

Die uitspraak doet Johan Geeroms, Risk Director bij de verzekeraar. Het succes van elektrische auto’s in een bepaalde markt valt of staat met overheidssubsidies.

EV-verkoopcijfers gekleurd door overheidssubsidies

“De cijfers van de EV-verkoop worden sterk gekleurd door wel of geen overheidssubsidies voor elektrisch rijden”, stelt Geeroms. “De verkoopstijging van 40 procent in China is grotendeels te danken aan overheidssteun. In de periode van 2009 tot 2023 heeft China 231 miljard Amerikaanse dollar in EV’s geïnvesteerd. Terwijl de daling van bijna 30 procent in Duitsland juist komt door de afbouw van de subsidie.”

Hogere kosten voor elektrische rijders in Nederland

Ook in Nederland kunnen EV-kopers sinds dit jaar geen aanspraak meer doen op subsidie. Vorig jaar kreeg je nog 2.950 euro uit het zogeheten SEPP-budget bij aankoop van een nieuwe auto en 2.000 euro bij aankoop van een elektrische occasion.

De kosten voor elektrische rijders zijn dan ook gestegen, mede omdat EV-rijders sinds dit jaar bpm en wegenbelasting moeten betalen. Daarnaast bleek deze week dat de gemiddelde prijs aan de publieke laadpaal fors gestegen is.

‘In Nederland vindt 73 procent EV’s te duur’

Dit is nog los van de hoge aanschafprijs van elektrische auto’s. “In de EU vinden consumenten de prijs te hoog, zo blijkt uit ons onderzoek. In Nederland bijvoorbeeld vindt 73 procent EV’s te duur”, stelt Geeroms. “Duitse autofabrikanten hebben nagelaten tijdig te reageren door juist de massa te bedienen met kleine en middelgrote EV’s tegen een aanvaardbare prijs.”

Hoewel nu meerdere EV’s verschijnen met een behapbaar prijskaartje, denk aan de Renault 5, Hyundai Inster en Fiat Grande Panda, wachten we nog op een dergelijk model van de Duitse fabrikanten. Volkswagen werkt aan de ID.1, maar die verschijnt pas in 2027.

EV-verkoop in VS kan snel omslaan in daling

Volgens Geeroms hebben Duitse autobouwers de boot gemist. “Nu moeten ze ook nog zien te dealen met de aangekondigde importtarieven van Trump”, meent Geeroms. Hij ziet ook hoe de EV-verkoop in de Verenigde Staten te lijden heeft onder het nieuwe bestuur.

“De EV-verkoop stijgt. Niet grandioos. 2024 laat een beperkte stijging zien van 2 procent. Maar onder Trump kan dat zomaar omslaan naar een daling. In staten als Texas en Wyoming moeten consumenten nu al een boeteheffing betalen als ze een EV kopen.”

Tijdelijke daling

Toch houdt de inkakkende EV-verkoop de transitie naar elektrisch rijden niet tegen, denkt Allianz Trade. “Elektrisch rijden heeft de toekomst. Dat is niet meer tegen te houden”, zo zegt Geeroms. “Door technologische vernieuwing en steeds strengere emissieregels zullen de ontwikkelingen op EV-gebied alleen maar sneller gaan. Het is zaak dat Europa op deze rijdende trein weet te springen.”

Om daarin te slagen, heeft Allianz Trade een aantal adviezen voor de auto-industrie. Zo meent de verzekeraar dat autobouwers het aantal modellen moet reduceren, ze onderling meer moeten samenwerken en nieuwe markten onderzocht moeten worden. “Denk aan India, Vietnam, Indonesië en Zuid-Amerika, waar autobezit laag is en de internationale concurrentie nog zwak.”

Tarieven op EV’s met lage Europese ‘sourcing’

Verder zou meer geïnvesteerd moeten worden in technologie en op maat gemaakte laadoplossingen. De verzekeraar adviseert ook overheden. Zo zouden er tarieven moeten gelden voor auto’s met een lage Europese ‘sourcing’. Daarbij komen weinig onderdelen (of arbeidskosten) uit Europa.

Daarnaast zouden overheden 200 tot 300 miljard euro moeten investeren in het laadnetwerk. Volgens Allianz Trade nog miljoenen laadpalen nodig in de EU voor een gezonde dekking. Momenteel zijn het er zo’n 800.000. Het laadnetwerk speelt voor Nederlanders overigens een kleinere rol, aangezien ons land daarin koploper is.