Europeanen willen hatchbacks, Chinezen sedans: dit is de oplossing

Europeanen zijn gek op hatchbacks, terwijl in landen zoals China de klassieke sedan nog altijd zeer geliefd is. Met de Mazda 6e probeert de Japanse autobouwer beide markten tevreden te houden.

De 6e is de eerste Mazda op basis van een platform dat door de Chinese partner Changan is ontwikkeld. Het samenwerkingsverbond tussen Mazda en Changan dateert alweer van begin jaren ’00, toen samen met Ford een joint venture werd opgezet om auto’s in China te mogen bouwen en verkopen.

Mazda 6e: geen sedan of hatchback, maar een liftback

In 2017 begon Changon met de ontwikkeling van het EPA1 ‘multi-energie’-platform, waar sinds 2022 al diverse modellen zijn verschenen op de thuismarkt onder de merken Deepal, Changan én Mazda. Vorig jaar begon in China de verkoop van de EZ-6, die in samenwerking met Mazda is ontwikkeld om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen van hun kopersgroep. En dat zijn in dit geval met name wij, Europeanen.

Het is algemeen bekend dat Chinese vooral dol zijn op sedans met een zo groot mogelijke wielbasis. De hoeveelheid beenruimte achterin bepaalt min of meer de status. Niet verrassend dus dat de Mazda 6e een auto van bijna vijf meter lang is, met een forse wielbasis van 2,9 meter. Ter vergelijk: de vorige Mazda 6 was 5,2 centimeter korter, met een 6,5 centimeter kortere wielbasis. Die generatie was nog traditioneel verkrijgbaar als sedan en stationwagon, maar die beide carrosserievormen hebben de afgelopen jaren aan populariteit ingeboet.

Geen stationwagen meer

Mede daarom komt de Mazda 6e uitsluitend als liftback op de markt, die de statige lijnen van een sedan combineert met het praktisch comfort van een hatchback. Een touring keer helaas ook niet terug. In plaats daarvan verwijst Mazda je bij interesse naar de aankomende EZ-60, wat uiteraard een crossover is. Dat is blijkbaar wat de markt wil. Of de Mazda 6e in alle opzichten een waardig opvolger van de 6 is, kun je overigens zien in de volledige review die we onlangs hebben gepubliceerd.