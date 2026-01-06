Deel dit: Share App Mail Tweet

Europa verkennen met je camper in 2026? Zo navigeer je zonder boetes door milieuzones

Europese landen nemen verschillende maatregelen om de uitstoot te verminderen. Milieuzones en zero-emissiezones worden daarom steeds vaker ingevoerd of aangescherpt, ook in het nieuwe jaar. Daarom is het belangrijk om de regels in bepaalde steden goed te kennen als je in 2026 met een dieselcamper onderweg gaat.

De camper staat te popelen om uit de stalling te worden gehaald en jij kunt niet wachten om een roadtrip uit te stippelen. Maar terwijl je de mooiste Europese steden op je lijstje zet, rijst de vraag: mag je daar eigenlijk wel met een dieselcamper naartoe?

Wat is een milieuzone?

In een stedelijk gebied kan een milieuzone worden ingevoerd. Hier mogen dan bepaalde vervoersmiddelen, zoals dieselpersonen- en bestelauto’s, niet rijden. Deze worden ingevoerd om de luchtkwaliteit van het gebied te verbeteren. De milieuzone regels gelden ook voor campers, de meesten vallen binnen de categorie personenauto (M1).

Maar ze kunnen ook geregistreerd staan als bestelauto (N1, N2 of N3). Per land en stad kunnen de regels verschillen, soms moet je auto aan een minimale emissieklasse voldoen en soms heb je een milieusticker nodig. Als je een milieuzone inrijdt zonder te voldoen aan de vastgestelde regels, kan dit je een fikse boete opleveren.

Milieuzones in Nederland

In Nederland hebben momenteel vier steden een milieuzone voor dieselpersonen- en bestelauto’s: Amsterdam, Arnhem, Den Haag en Utrecht. In Arnhem en Den Haag zijn dieselauto’s met emissieklasse 3 of lager niet toegestaan, terwijl in Amsterdam en Utrecht dieselauto’s met emissieklasse 4 of lager de stad niet in mogen. De emissieklasse geeft aan hoe schoon een voertuig is en is te controleren via de voertuiggegevens, bijvoorbeeld bij de RDW.

Vanaf 1 januari 2026 worden in sommige steden nieuwe verkeersborden geplaatst die een milieuzone aangeven. Het bovenste bord met een auto met rookwolkjes geeft aan dat je een milieuzone betreedt. De onderborden tonen aan voor welke voertuigen en emissieklassen de zone geldt. Gemeenten hebben de eerste zes maanden van 2026 de tijd om de borden te plaatsen, waardoor het in die periode nog kan voorkomen dat je oude borden tegenkomt.

Zero-emissiezones

Sinds begin 2025 kunnen gemeenten ook zero-emissiezones instellen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Er zijn er al veertien aangekondigd. Campers met voertuigregistratie M1 vallen buiten deze regeling, maar zwaardere campers in categorie N2 en N3 moeten zich er wel aan houden. Particuliere eigenaren van een N2- of N3-camper kunnen een digitale ontheffing aanvragen, die alleen geldig is in de gemeente waar zij wonen.

Is de camper geregistreerd als bedrijfsvoertuig, dan mag hij alleen een zero-emissiezone in als hij volledig elektrisch is en geen schadelijke stoffen uitstoot. Voor campers met emissieklasse 5 en 6 geldt een overgangsregeling: klasse 5 heeft toegang tot 1 januari 2027, klasse 6 tot 1 januari 2028. Bestelauto’s die zijn omgebouwd tot kampeerauto en de aanduiding SA hebben, krijgen vanaf 1 januari 2026 automatisch een ontheffing die loopt tot 1 januari 2028.

Wonen binnen milieuzone

Woon je binnen een milieuzone, dan gelden voor dieselcampers in principe dezelfde regels als voor andere dieselvoertuigen. Beschikt een camper niet over de vereiste emissieklasse, dan kan er toch een uitzondering gelden als de eigenaar in de zone woont. De gemeente controleert dan of het voertuig op naam staat van een bewoner van de zone. De precieze voorwaarden verschillen per gemeente en zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Milieuzones in Duitsland

De Umweltzonen, oftewel de milieuzones in Duitsland, verplichten elk voertuig om een milieusticker te hebben op het moment dat het zo’n zone inrijdt. De zones zijn te vinden in 37 plaatsen, onder meer in Berlijn, Keulen en Düsseldorf. De enige sticker die in het hele land geldig is, is de groene milieusticker.

Sommige steden hebben daarnaast ook Durchfahrtsbeschränkungen, oftewel dieselverboden. Controleer daarom goed waar je met je camper mag rijden wanneer je Duitsland inrijdt en of je voertuig in aanmerking komt voor een groene milieusticker. Zonder geldige sticker loop je het risico op een boete van 80 euro. Het verkeerd aanbrengen van de sticker kan zelfs een boete opleveren van ongeveer 100 euro.

Het stickersysteem en de handhaving ervan blijft in 2026 hetzelfde, of is het einde van de sticker toch nabij? Wel kunnen sommige steden hun milieuzone afschaffen zodra de luchtkwaliteit verbeterd is, net zoals Ulm en Freiburg bijvoorbeeld.

Milieuzones in Frankrijk

Ga je met goede moed in je dieselcamper naar Frankrijk, vergeet dan niet dat je een milieusticker, de vignette Crit’Air, op de ruit moet hebben geplaatst, want ook in het nieuwe jaar geldt deze regel nog. Vanaf 2026 moeten alle Franse steden met meer dan 150.000 inwoners verplicht een milieuzone hebben ingevoerd.

Momenteel heeft het land ongeveer veertig permanente milieuzones, onder andere in Nice, Parijs en Marseille. In de grote steden Lyon, Grenoble en Parijs wil het land strengere eisen stellen aan oudere diesel-en benzinevoertuigen. Daarnaast kunnen er net als dit jaar, tijdelijke milieuzones worden ingesteld wanneer de luchtvervuiling hoog is.

Wanneer je verkeersborden ziet met de teksten ‘Zone’ of ‘Zone Circulation Restreinte (ZFE)’, weet je dat je een milieuzone inrijdt. Rijd je zo’n zone binnen zonder sticker, dan kun je een boete krijgen van 68 tot 135 euro. In het nieuwe jaar kun je met meer milieuzones ook meer automatische camera’s verwachten die kentekens controleren in de steden.

De sticker is niet op fysieke locaties te koop, waardoor het belangrijk is om deze op tijd te bestellen, bij voorkeur minimaal veertien dagen voor vertrek. Hier lees je welke sticker voor jouw camper nodig is en hoe de stickers precies werken. In deze landen heb je ook een milieusticker nodig. Houd er rekening mee dat de regels per stad verschillen en controleer daarom altijd de lokale eisen.

Milieuzones in Italië

In Italië heten milieuzones Zona a Traffico Limitato (ZTL). Deze zones zijn vrijwel alleen toegankelijk voor vergunninghouders. Ze komen voor in steden als Rome, Florence, Milaan en Palermo. Je kunt niet zomaar met je camper een ZTL inrijden en er bestaat geen landelijke milieusticker zoals in Frankrijk.

Toegang wordt meestal alleen verleend aan bewoners of leveranciers, al kun je in sommige steden een dagpas kopen, bijvoorbeeld bij een tabakswinkel. Rijd je zonder toestemming een Italiaanse milieuzone in, dan word je geflitst en ontvang je een boete die meestal hoger is dan 100 euro. Ook hier gelden per stad verschillende regels, goed opletten dus!

In Noord‑Italië (Lombardije, Piemonte, Veneto, Emilia‑Romagna) bestaan plannen voor regionale en seizoensgebonden beperkingen voor oudere dieselauto’s (Euro 5 en lager). Het doel is om de luchtvervuiling in stedelijke gebieden tijdens de wintermaanden te verminderen, maar deze maatregelen zijn nog niet definitief vastgesteld.

Milieuzones in Noorwegen

In Noorwegen kun je een stuk relaxter op pad, in de Noorse steden bevinden zich namelijk geen vaste milieuzones. Enkel in Oslo en Bergen zijn lage emissiezones, waar een bepaald bedrag moet worden betaald om toegang tot de zone te krijgen.

Mocht de luchtkwaliteit erg slecht zijn, kunnen er bepaalde maatregelen worden getroffen en tijdelijke milieuzones ingevoerd worden. Zo kan de stadstol verhoogd worden of een dieselverbod worden ingevoerd. De beperkingen worden minimaal 24 uur van tevoren aangekondigd via lokale media. Deze regelgeving is ook van kracht in 2026.