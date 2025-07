Deel dit: Share App Mail Tweet

‘EU werkt aan nieuwe en versnelde plannen tegen brandstofmotor’

De EU is stilletjes bezig met nieuwe regels tegen de brandstofmotor. Het idee is dat autoverhuurders en grote bedrijven vanaf 2030 enkel nog elektrische auto’s mogen kopen. Dat stelt de Duitse krant Bild.

Dit zou gaan om een groot deel van het aantal verkochte auto’s in de EU. De krant schrijft dat dit in feite een versneld verbod is op de verbrandingsmotor, maar dan via de achterdeur. Vooralsnog geldt de ban op nieuwe auto’s met brandstofmotoren vanaf 2035 voor de hele EU.

Nieuwe plannen tegen brandstofmotor dit najaar gepresenteerd

Aan de opzet van deze plannen wordt nu nog achter gesloten deuren gewerkt. Een EU-woordvoerder wilde tegenover Bild enkel bevestigen dat een nieuwe verordening in de maak is, maar gaf geen verdere details. De Europese commissie zou het plan deze nazomer openbaren, waarna het parlement erover moet oordelen.

De vraag naar elektrische auto’s wordt de afgelopen jaren in veel Europese landen kunstmatig hoog gehouden door subsidies en andere voordelen. Ook deze nieuwe plannen lijken vooral bedoeld om de overstap van brandstofmotor naar EV via regelgeving af te dwingen, in plaats van die aan de markt over te laten.

Weerstand op de EU-regels

Duits EU-parlementslid Markus Ferber is fel tegen de mogelijk nieuwe verordening. ‘Als de regeling wordt ingevoerd, zouden er alleen nog elektrische auto’s worden aangeschaft om aan de quota te voldoen’, zou hij hebben geschreven in een brief aan Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, waarin hij verzoekt de plannen te schrappen.

Hij vindt de plannen niet realistisch en onpraktisch. De laadinfrastructuur zou er nog niet op voorbereid zijn. Ook zullen huurauto’s duurder worden, zo waarschuwt Sixt-CEO Nico Gabriel. “De vraag naar huurauto’s en leaseauto’s afnemen.”