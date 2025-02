Deel dit: Share App Mail Tweet

Er komt nóg een Bugatti met W16: ‘Duurste auto ter wereld’

Bugatti deelt trots dat de eerste W16 Mistral-exemplaren nu worden uitgeleverd. Het laatste model met die befaamde W16-motor, zo wordt gezegd. Maar dat klopt niet. Autovisie kan melden dat nóg een Bugatti met W16 in de maak is.

Een goed geïnformeerde bron heeft dit aan Autovisie laten weten. Naar verluidt wordt dit de duurste auto ter wereld.

Eén Bugatti W16 Mistral naar Nederland

Dat is niet alles. Ook weten we dat één exclusieve Bugatti W16 Mistral naar een Nederlandse klant gaat. En nee, het is niet merkliefhebber Michel Perridon. Degene de deze Mistral wel koopt, heeft iets bijzonders in handen. Er zijn er namelijk slechts 100 geproduceerd. Eén blijft in handen van Bugatti en 99 komen bij klanten terecht. De eerste twee modellen, een witte en een zwarte, vinden nu een weg naar hun Amerikaanse eigenaren.

In bovenstaande video vertelt Sjoerd van Bilsen je alles over de Bugatti W16 Mistral. Let wel, toen was iedereen nog in de veronderstelling dat het na de Mistral gedaan zou zijn met de imposante W16-motor. De nieuwe Tourbillon komt immers met V16.

Duurste auto ter wereld

Maar dat is dus niet het geval. Er zal nog een one-off Bugatti verschijnen die eveneens voorzien is van de W16. Dit schijnt dus de duurste nieuwe auto ter wereld te worden. Op dit moment is die titel nog in handen van de Rolls-Royce Arcadia Droptail, waar slechts vier exemplaren van gebouwd zijn. Volgens Bloomberg hing er een prijskaartje van 31,8 miljoen dollar aan (omgerekend zo’n 30,4 miljoen euro).