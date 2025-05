Deel dit: Share App Mail Tweet

Er komen maandelijks 1.600 laadpalen bij! En dat is te weinig…

In 2024 kwamen er in Nederland gemiddeld 1.600 laadpalen per maand bij, wat het totale aantal op zo’n 184.000 brengt. Dat klinkt indrukwekkend, en dat is het ook, maar toch dreigen we tegen een probleem aan te lopen.

Het aantal publieke laadpunten voor elektrische auto’s is vorig jaar minder hard gestegen dan in 2023, met gemiddeld 1.600 tegenover 1.900 nieuwe laadpalen per maand. De landelijke dekkingsgraad nam daarmee toe van 80 naar 83 procent.

Dekkingsgraad op 100 procent

In 2030 moet de dekking op 100 procent zitten, wat betekent dat er overal in Nederland, behalve op het platteland, tenminste één laadpunt op loopafstand moet zitten.

Stagnatie in aantal laadpalen

Ondanks de stijging van het aantal laadpalen, houdt de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) op termijn wel rekening met een stagnatie. Die is vooral te wijten aan door het overvolle stroomnet en een tekort aan installateurs.

“De toenemende druk op het elektriciteitsnet vormt een groeiende uitdaging voor de uitrol van de laadinfrastructuur in ons land”, aldus de NAL. Sterker nog, dat er vorig jaar minder laadpalen werden aangelegd dan in 2023 komt al door die congestie.

Stroomnet op bedrijventerreinen

Het probleem is ook dat er steeds meer elektrische bestelbussen en vrachtwagens komen en er dus meer laadpunten moeten komen op bedrijventerreinen. En daar is het stroomnet juist vol. In sommige regio’s is het voor bedrijven niet eens meer mogelijk om een nieuwe aansluiting te krijgen.

In Utrecht wordt geëxperimenteerd met een oplossing. Een deelvloot van vijfhonderd Renault 5’s helpt daar het stroomnet te balanceren. De auto’s kunnen elektriciteit opslaan op het moment dat er te veel aanbod is en terugleveren op het moment dat er te weinig aanbod is.