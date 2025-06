Deel dit: Share App Mail Tweet

Er is maar één reden om voor een Audi Q6 e-tron Sportback te kiezen

Audi maakt ook van de Q6 e-tron een Sportback. Er is eigenlijk maar één reden om die auto te verkiezen boven de normale Q6 e-tron.

Eerder reden we al met de nieuwe Q6 e-tron. De nieuwe EV staat op een erg belangrijk platform voor Audi.

Waarom je wel voor de Audi Q6 e-tron Sportback zou kiezen

De Audi Q6 e-tron Sportback is in principe hetzelfde als de normale Q6 e-tron, maar dan is het dak 37 millimeter lager en heeft hij een aflopende daklijn. Dit heeft een gunstig effect op het verbruik. Met een range van maximaal 657 kilometer komt hij 34 kilometer verder op een acculading dan de andere Q6 met groot accupakket en kleinste motor.

Nadelen

Voor het kleine beetje extra range, lever je wel veel ruimte in. Zo is de kofferbak 15 liter kleiner en zit je als gemiddelde Nederlander achterin met je hoofd tegen de hemelbekleding aan – dat is in de normale Q6 e-tron niet het geval. Desondanks blijft de e-tron een fijne, comfortabele SUV.